Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien der s Immo von 21,5 auf 22,0 Euro leicht angehoben. Das "Hold"-Votum bleibt laut der Studie aufrecht.

Der RCB-Analyst Christian Bader sieht in den kürzlich vorgelegten Zweitquartalszahlen 2019 einen Grund, seine Schätzungen für den Umsatz und Gewinn leicht nach oben anzupassen und somit auch das Kursziel.

Darüber hinaus rückte in der Analyse der in Berlin vorgeschlagene Mietendeckel in den Fokus. Die Gruppe würde rund 10 Prozent ihrer Mietzinsen im betroffenen Markt generieren. Aufgrund einer möglichen Einfrierung der Wohnmieten für 5 Jahre, meide der Konzern größere Engagements, erklärte Bader.

Am Dienstagvormittag notierten die s Immo-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,69 Prozent bei 21,90 Euro.

