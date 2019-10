Die Lieferando-Mutter Takeaway.com ist zuletzt kräftig gewachsen und schreibt im Tagesgeschäft nun auch in Deutschland schwarze Zahlen. Im dritten Quartal zählten die Essens-Lieferdienste des Konzerns auch dank der Übernahme von Foodora, Lieferheld und Pizza.de insgesamt 41,6 Millionen Bestellungen und damit 87 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das niederländische Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. "Während wir weiter Wachstum über Gewinne stellen, liegen wir jetzt mit dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und ...

