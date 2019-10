Hannover (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen fünf Handelstage waren zunächst durch den nationalen Feiertag in Deutschland und den anschließenden Brückentag charakterisiert, sodass Emittenten sich erst wieder zu Beginn der aktuellen Woche am Primärmarkt zeigten, um auf die bedeutenden Investoren für Covered Bonds aus Deutschland zählen zu können, so die Analysten der Nord LB. ...

