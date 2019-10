Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1100 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr gebe es Gründe für Optimismus, aber auch Anlass zur Vorsicht. So bleibe die Nachfrage ein Unsicherheitsfaktor. Wachstum bei Easyjet hänge ab von dazugekaufter Kapazität oder Kapazitäten infolge Wettbewerberschwäche. Die Kostenbasis habe Easyjet unter Kontrolle, aber sie sei nach wie vor hoch verglichen mit der Billigflieger-Konkurrenz. Zudem sei der freie Barmittelfluss negativ./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-10-09/12:27

ISIN: GB00B7KR2P84