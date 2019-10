Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Nordex nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung des Windkraftanlagenbauers von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch die Beteiligung des Großaktionärs Acciona steige dessen Anteil an Nordex auf mehr als 36 Prozent, schrieb Analyst Anis Zgaya in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei erinnerte er daran, dass mit dem Erreichen der Schwelle von 30 Prozent automatisch ein Übernahmeangebot an die Nordex-Aktionäre gemacht werden muss./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

