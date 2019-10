Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Analystin Carolina Dores hob ihre Umsatzschätzungen etwas an. Der Billigflieger sei gut positioniert, um von einer gesunkenen Kapazität im Winter zu profitieren, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Höhere Kosten machten diesen Vorteil aber teilweise wieder zunichte./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-10-09/12:37

ISIN: GB00B7KR2P84