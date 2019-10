Laut dem App Data Tracker Sensor Tower hat eine Smartphone-basierte Version des erfolgreichen Videospiel-Franchise-Anbieters "Call of Duty" in der ersten Woche mehr als 100 Millionen Downloads erzielt.Sensor Tower teilte am Dienstag mit, dass Activision Blizzards neues Spiel "Call of Duty: Mobile" den größten Handyspiel-Start aller Zeiten verbuchen kann und sämtliche früheren Rekorde gebrochen hatte. Das Spiel sei besser angekommen als Nintendos "Mario Kart Tour", welches in der ersten Woche nach dem Start 90 Mio. Mal installiert worden war, und "Pokemon Go", das in der ersten Woche seines Debüts im August 2016 ca. 85,5 Mio. Mal heruntergeladen wurde. "Call of Duty: Mobile" übertraf auch die Leistung der Rivalen "Fortnite" und "PlayerUnknown's Battlegrounds" in der ersten Woche, die jeweils 22,5 Mio. bzw. 28 Mio. Downloads verzeichneten.

