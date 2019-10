Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Wirecard nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des Zahlungsabwicklers auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Wirecard habe einen Überblick über diverse, gut bekannte Themen gegeben sowie die Ziele für 2025 aktualisiert, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Optimistisch gestimmte Marktteilnehmer dürfte dies freuen, doch er bleibe weiter vorsichtig. Ihm fehle es an Klarheit, unter anderem mit Blick auf Wachstumstreiber./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 17:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-10-09/13:15

ISIN: DE0007472060