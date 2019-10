Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Geopolitische Risiken geben aktuell den Takt an der Märkten vor. Dazu kommen Konjunktursorgen. Chris Zwermann von Zwermann Financial ist derzeit skeptisch eingestellt. Der Experte sieht in den USA die dritte Korrektur in diesem Jahr. Beim DAX schlagen die politischen und wirtschaftlichen Sorgen ebenfalls wieder durch. Auf den überraschend starken September folgte ein schwacher Start in den Oktober. Eine beliebte Fluchtwährung in Krisenzeiten ist Gold. Ein Umstand, der laut Chris Zwermann immer noch gilt.