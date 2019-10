FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochmittag deutlich im Plus. Den entscheidenden Impuls lieferte nach Aussage aus dem Handel die Nachricht, dass China trotz der Blacklist für seine Unternehmen offen für einen Teil-Deal mit den USA sei. Dies sorge für Entspannung, weil damit der Eskalationsversuch der USA weggesteckt werde. Neue US-Sanktionen gegen chinesische Unternehmen und zuletzt auch zusätzlich Visa-Restriktionen gegen Einzelpersonen hatten zuletzt belastet.

Die Verhandlungen fangen am Donnerstag an, damit besteht von dieser Seite für die kommenden Tage Schlagzeilenrisiko. Auf der anderen Seite belastet weiter die Befürchtung eines ungeregelten Brexits die Stimmung. Ein Brexit-Abkommen vor dem Austrittstermin 31. Oktober gilt mittlerweile als kaum noch machbar. In diesem Spannungsfeld notiert der DAX am Mittag 1,1 Prozent höher bei 12.095 Zählern. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 3.462 Zähler nach oben.

Analysten-Prognosen für Unternehmensgewinne in Europa zu optimistisch

Während die Konsensschätzungen für europäische Unternehmen im dritten Quartal bereits bescheiden seien, sehen die Analysten von Morgan Stanley (MS) für das vierte Quartal noch viel zu hohe Erwartungen. Dies erhöhe das Risiko für Senkungen durch Unternehmen und Abstufungen durch Analysten. Das dritte Quartal werde erneut gemischte Ergebnisse aufweisen. Für das vierte Quartal seien die Konsenserwartungen der Analysten mit einem zweistelligen Wachstum unrealistisch.

Ölsektor mit Geschäftszahlen im Blick

Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass Zykliker von den vermeintlich positiven Nachrichten vor den Handelsgesprächen gekauft werden. So stellt der Sektor der Automobilwerte mit einem Plus von 1 Prozent den Gewinner, gefolgt von den Technologie-Werten. Die defensiven Sektoren der Versorger und Einzelhändler liegen dagegen im Minus.

OMV verlieren nach Vorlage des Zwischenbericht 1,6 Prozent. Hier wird der Rückgang der Raffineriemarge kritisiert. Bei der spanischen Repsol geht es nach dem Zwischenbericht um 0,4 Prozent nach oben. Auch hier wird die Marge kritisch beäugt.

Ausführliche Zahlen von CropEnergies für das zweite Quartal kommen gut an, der Kurs liegt rund 3,8 Prozent im Plus. Der Umsatz der Südzucker-Tochter stieg auf 245 nach 201 Millionen Euro im Vorjahr. Nach Unternehmensangaben ist das der höchste Umsatz der Geschichte. Der Gewinn zog noch stärker an auf 28,6 nach 9,6 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Die Aussicht auf ein Aktienrückkaufprogramm und eine kräftige Kurszielanhebung auf 270 Euro aus dem Hause Hauck & Aufhäuser stützen im Tagesverlauf Wirecard - die Aktie legt 2,5 Prozent zu. Die Analysten sprechen von einem überzeugenden Auftritt des Vorstandsvorsitzenden auf dem gestrigen Kapitalmarkttag des Zahlungsdienstleisters. Wirecard habe in diesem Rahmen die eigenen Mittelfristprognosen erhöht. Formuliert worden sei die Vision, immer größere Kunden zu gewinnen und die enormen Potenziale besser auszunutzen. So habe bis 2018 Wirecard 16 solcher großen Kunden gewonnen, aber 2019 bereits die gleiche Zahl geschafft, darunter Aldi.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.461,55 0,84 28,79 15,33 Stoxx-50 3.155,57 0,52 16,20 14,33 DAX 12.095,44 1,05 125,24 14,55 MDAX 25.243,94 0,27 68,52 16,93 TecDAX 2.714,86 0,71 19,02 10,80 SDAX 10.865,13 0,25 27,63 14,26 FTSE 7.185,78 0,60 42,63 6,17 CAC 5.498,10 0,76 41,48 16,22 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,57 0,03 -0,81 US-Zehnjahresrendite 1,56 0,03 -1,12 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0979 +0,21% 1,0957 1,0950 -4,2% EUR/JPY 117,91 +0,51% 117,46 117,30 -6,2% EUR/CHF 1,0914 +0,31% 1,0893 1,0882 -3,0% EUR/GBP 0,8989 +0,27% 0,8980 0,8969 -0,1% USD/JPY 107,39 +0,30% 107,20 107,11 -2,1% GBP/USD 1,2213 -0,06% 1,2202 1,2208 -4,3% USD/CNY 7,1232 -0,30% 7,143 7,1428 +3,6% Bitcoin BTC/USD 8.199,00 +0,45% 8.145,25 8.210,75 +120,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,09 52,63 +0,9% 0,46 +10,1% Brent/ICE 58,79 58,24 +0,9% 0,55 +6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.502,32 1.505,51 -0,2% -3,19 +17,1% Silber (Spot) 17,80 17,74 +0,3% +0,06 +14,9% Platin (Spot) 886,87 889,49 -0,3% -2,62 +11,4% Kupfer-Future 2,57 2,57 +0,3% +0,01 -2,9% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2019 06:51 ET (10:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.