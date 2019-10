Dank der langjährigen Erfahrung im Automobilbereich gelang es den Entwicklern die Erfahrungswerte - speziell im Kombinieren von Lead-Frame Technologie mit Hochleistungschips - in den Bereich der Hochvolumenprodukte für die Allgemeinbeleuchtung zu transferieren. Verglichen mit den üblicherweise in diesem Feld verwendeten Keramikgehäusen muss der Kunde hinsichtlich der Robustheit des Bauteils keinerlei Abstriche in Kauf nehmen. Das speziell entwickelte SMD-Gehäuse mit Silikon-Linse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...