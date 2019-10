Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein führender globaler Innovator von LED-Produkten und -Technologie, gab jetzt bekannt, dass WALTRON, der Spezialist auf dem Gebiet der LED-Beleuchtungssysteme für Aquarien und Terrarien mit Sitz in Niedersachsen (Deutschland) die SunLike-Reihe von Seoul Semiconductor mit natürlichem LED-Lichtspektrum an daytime Pendix, die Aquarium-Beleuchtungslösungen von WALTRON angepasst hat.

Indoor-Aquarien sind voller farbenfroher Korallen, Fische und Wasserpflanzen, die in einem Ökosystem, ähnlich dem in der Natur, vorkommen. Direktes Sonnenlicht wird in dieser Umgebung normalerweise gemieden, um die Fortpflanzung der Algen zu begrenzen. Dies ist notwendig, um Wasser an dessen Trübung zu hindern und das ökologische Gleichgewicht des Aquariumsystems aufrechtzuerhalten. Daher spielen Beleuchtungssysteme eine bedeutende Rolle für die Aufrechterhaltung des Wachstums, ohne dabei den ökologischen Zyklus außer Kraft zu setzen.

Die daytime Pendix ist ein Matrix-LED-Modul mit 9 unterschiedlichen Farbtemperaturen und Funktionen für ein individuelles Beleuchtungsdesign, wobei das Lichtspektrum der SunLike-LEDs dem Spektrum des natürlichen Sonnenlichts sehr nahe kommt. Unterschiedliche Beleuchtungsfarben, wie etwa weiß, blau und rot können in dem Modul kombiniert werden, um die optimale Beleuchtungslösung sowohl für Salzwasser- als auch Süßwasseraquarien zu erzeugen.

Das Sonnenlicht hat schon immer eine äußerst wichtige Rolle für das Pflanzenwachstum in der Natur gespielt. Das natürliche Lichtspektrum der SunLike LEDs gleicht dem Sonnenlicht, das eine gleichmäßige Energiemenge aller Wellenlängen abstrahlt, darunter Infrarot und Ultraviolett als optimale Lichtquelle für das Pflanzenwachstum. Die Technologie verringert die Lichtemissionsspitzen von Rot, Grün und Blau, um der Spektralkurve des Sonnenlichts ähnlicher zu sein, sodass eine noch bessere Wachstumsformel als bei konventionellen LEDs bereitgestellt werden kann. Diese positiven Ergebnisse ergeben sich für Fische, Pflanzen und Korallen in einer natürlicheren und gesünderen Umgebung, wobei das Wachstum von Algen an der Glasoberfläche gleichzeitig verringert wird.

Lichtquellen auf Basis von LEDs aus der SunLike Reihe lassen die Farben von Objekten noch präziser erscheinen als es unter natürlicher Sonneneinstrahlung der Fall sein würde. Optimiert in Bezug auf das natürliche Lichtspektrum und eine Lichtwiedergabe von CRI-97 (sehr nahe an CRI-100 des Sonnenlichts) und höher als CRI-80 konventioneller LEDs, liefern die LEDs aus der SunLike Reihe signifikante Vorteile in Bezug auf die Lebendigkeit der Farben, einen besseren Kontrast und die Qualität der Lichtkonsistenz. Diese Qualitäten können für Aquarien von besonderer Bedeutung sein, da sie die Besitzer in die Lage versetzen, den Wachstumsverlauf und den Gesundheitszustand von Fischen noch genauer beobachten können.

"Wir sind äußerst erfreut, dieses Aquarium-LED-Beleuchtungsportfolio noch weiter erweitern zu können. Unsere LEDs mit natürlichem Lichtspektrum aus der Reihe SunLike bieten als gesunde Lichtquellen beachtliche Vorteile für ein besseres Wachstum der Fische und Pflanzen in Aquarien im Vergleich zu konventionellen LEDs", so Carlo Romiti, Europe Sales Vice President bei Seoul Semiconductor. "Seoul Semiconductor wird sich auch weiterhin für die Bedürfnisse unserer Kunden mit einer Reihe innovativer LED-Beleuchtungslösungen einsetzen."

Seoul Semiconductor entwickelte die LEDs aus der SunLike Reihe mit natürlichem Lichtspektrum mit Unterstützung der TRI-R Spektrumstechnologie von Toshiba Materials im Jahr 2017 als erste LED-Lichtquelle, die dem Spektrum des natürlichen Sonnenlichts so nahe kommt.

Über WALTRON

WALTRON ist spezialisiert auf innovative LED-Beleuchtungssysteme, welche die natürliche Schönheit von Tieren und Pflanzen in Aquarien und Terrarien besonders hervorheben. Seine daytime Marke liefert Beleuchtunglösungen für den anspruchsvollen Aquariumsbesitzer. Wir laden Sie ein, die zahlreichen Möglichkeiten der daytime Produktreihe zu testen: Matrix-, Ökologie-, Cluster und Clusterkontrolle. Weitere Informationen finden Sie unter http://daytime.de/.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt LEDs für die Automobilbranche sowie die Bereiche Allgemeinbeleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit unter Ausschluss des gebundenen Marktes besitzt Seoul Semiconductor über 14.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und produziert innovative LED-Produkte wie SunLike in Mengenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP eine einfacher strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver-Serie die weltweit kleinsten LED-Driver mit 24 W Gleichstrom; Acrich, die weltweit erste LED-Technologie mit Wechselstrom für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller LED-verwandten Technologien vom Chip bis zur Modul- und Schaltkreisproduktion mit Wechselstrom; sowie nPola, ein neues LED-Produkt auf Basis der GaN-Substrat-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen LED-Produkten mehr als die zehnfache Leistung erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

