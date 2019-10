Seitdem Bayer durch die Übernahme von Monsanto nicht nur die weltweite Nummer 1 bei Pflanzenschutzchemikalien, sondern auch alle damit einhergehenden Risiken eingekauft hat, sieht sich der Konzern aus Leverkusen wachsenden Widerständen gegenüber. Und dies liegt nicht nur an den Klagen gegen Monsanto, deren Rechtsrisiken Bayer auf Bayer übergingen.Bayer will aus der Not eine Tugend machenDenn diese Entwicklung ist Teil eines weltweiten Trends, der die Teilnehmer an der Wertschöpfungskette in der Landwirtschaft zwingt, sich grundsätzlich Gedanken über die Anpassung ihrer Geschäftsmodelle zu machen. Wesentlich hierfür ist zum einen die Verfügbarkeit von fruchtbaren Böden und ertragsstarker Zuchtsorten. Zum anderen ist es die Übernutzung bestehender Flächen. Plötzlich stehen dann Pflanzenschutz und Gesundheitsschutz der Bevölkerung im Konflikt.

