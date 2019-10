Köln (www.fondscheck.de) - AXA Investment Managers (AXA IM) gibt das Management-Team der Core Investments-Einheit bekannt, so AXA Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Diese hat zum Ziel, die drei Plattformen Fixed Income, Framlington Equities und Multi Asset zu bündeln, um so eine Verbesserung der Anlageprozesse und -performance zu erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...