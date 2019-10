BERLIN (Dow Jones)--Mit einem umfangreichen Aktionsplan will die Bundesregierung die Digitalisierung in Deutschland voranbringen. Dazu habe das Digital-Kabinett eine Umsetzungsstrategie beschlossen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Darin würden in 5 Feldern über 120 Kernprojekte gebündelt und in insgesamt 500 Umsetzungsschritte aufgeteilt.

Die Groß-Strategie umfasst bereits beschlossene Maßnahmen wie den Digitalpakt Schule oder die Online-Erreichbarkeit von Verwaltungen, aber auch Zukunftsfelder wie den Aus- und Aufbau der Glasfaser- und 5G-Mobilfunkinfrastruktur. Teil der Maßnahmen sind Regierungsstrategien zur Künstlichen Intelligenz und zur Blockchain.

Die Ressorts hätten auch Indikatoren definiert und ein "Dashboard" eingeführt, erklärte Seibert. Dies soll den Fortschritt der Maßnahmen "transparent und messbar" machen. "Wir führen ein strategisches Monitoring ein", so der Regierungssprecher. Die Ziele sollen auch auf der Webseite www.digital-made-in.de veröffentlicht werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2019 07:49 ET (11:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.