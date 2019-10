Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen nach mehreren Unternehmensmeldungen auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Informationen vom Gendiagnostik- und Biotech-Unternehmen seien enttäuschend, schrieb Analyst Dan Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies vor allem auf die verfehlten Erwartungen an das dritte Quartal und den Rücktritt des langjährigen Vorstandschefs./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-10-09/14:34

ISIN: NL0012169213