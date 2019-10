Sangui BioTech International Inc.:Umsätze von USD 88.001 im Geschäftsjahr 2019 DGAP-News: Sangui BioTech International Inc. / Schlagwort(e): Jahresergebnis Sangui BioTech International Inc.:Umsätze von USD 88.001 im Geschäftsjahr 2019 09.10.2019 / 14:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sangui BioTech: - Umsätze von USD 88.001 im Geschäftsjahr 2019 Witten, 09.10.2019: Im Geschäftsjahr 2019 (01.07.2018 bis 30.06.2019) konnte die Sangui BioTech International, Inc. Umsatzerlöse aus Lizenzeinahmen in Höhe von USD 88.001 erzielen. Im Vorjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von USD 77.152 vereinnahmt. Aufgrund gestiegener Umsätze des Wundsprays Granulox konnten die hieraus resultierenden Lizenzerträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14% gesteigert werden. Während die Umsätze des ersten Halbjahres um 15% über denen des entsprechenden Vorjahreszeitraumes lagen, fiel die Steigerung im zweiten Halbjahr mit 13 % etwas schwächer aus. Da die Kosten des operativen Geschäftsbetriebs um USD 140.501 oder 49% auf USD 425.636 zunahmen, erhöhte sich der operative Verlust im Vergleich zum Vorjahr um USD 129.590 auf USD 337.635. Ursächlich für diese Entwicklung waren u.a. die mit der Schließung des Standortes Witten zum 30.06.2019 verbundenen Restrukturierungskosten. Sangui BioTech International, Inc. ("SGBI") ist eine Holding-Gesellschaft, deren Aktien auf OTCQB (www.otcmarkets.com: SGBI) und im Freiverkehr der Börsen Berlin und Hamburg-Hannover (www.boersenag.de: SBH) gehandelt werden. Ihr Geschäftszweck ist die Mittelbeschaffung und die Sicherung des Zugangs zum Kapitalmarkt für die Unternehmen der Sangui-Gruppe. SanguiBioTech GmbH ist eine neunzigprozentige Tochtergesellschaft der Sangui Biotech International, Inc. Weitere Informationen: Sangui Biotech International, Inc. Thomas Striepe Fax: +49 (40) 46093120 E-Mail: info@sangui.de Einige Aussagen in dieser Mitteilung betreffen Erwartungen für die Zukunft, enthalten Schätzungen künftiger Betriebsergebnisse oder finanzieller Umstände oder machen andere in die Zukunft gerichtete Feststellungen. Ob diese Aussagen sich bewahrheiten, hängt von vielen bekannten Risiken, unerwarteten Entwicklungen, Unsicherheiten oder anderen Faktoren ab, die dazu führen können, dass die künftig tatsächlich eintretende Entwicklung von diesen Zukunftserwartungen wesentlich abweicht. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf einer Vielzahl von Variablen und Annahmen. Zu der Vielzahl wichtiger Risiken, die zu Abweichungen von den hier getroffenen Aussagen führen können, gehört unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Fähigkeit des Unternehmens, hinreichende Finanzmittel für die künftige Geschäftstätigkeit zu erlangen. Wörter wie "glauben", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen" oder "vorhersagen", andere Formen dieser Wörter oder vergleichbare Ausdrücke sollen erkennen lassen, dass es sich um in die Zukunft gerichtete Aussagen handelt. Das Unternehmen übernimmt keine über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Verpflichtung, die hier getroffenen Aussagen zu korrigieren oder an veränderte Bedingungen und Entwicklungen anzupassen. 09.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 887859 09.10.2019 ISIN US80105B1017 AXC0173 2019-10-09/14:53