Bereits zum Halbjahr hatte sich angedeutet, dass die Modeschmuckkette Bijou Brigitte endlich wieder wächst (HIER). Nun legen die Hamburger noch einen drauf und korrigieren ihre bisherigen Prognosen für 2019 ein Stück herauf. Demnach kalkuliert Bijou Brigitte jetzt mit Erlösen zwischen 325 und 333 Mio. Euro - nach bislang 320 bis 330 Mio. Euro. Den Gewinn […] The post Aktuell zu Ihren Aktien: Bijou Brigitte, comdirect bank, Eurokai, IFA Hotel & Touristik appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...