Ausgesperrt und abgezockt - unseriöse Schlüsseldienste in Rheinland-Pfalz. Klack. Und schon ist man ausgesperrt. Nur der Schlüssel ist drinnen. Unfreiwillig ausgesperrt zu sein, passiert häufig. Die Summe, die Erik Botzet aus Bernkastel-Kues zahlen musste, um wieder in sein Haus zu kommen, ist jedoch einzigartig: 2.918 Euro hat ihn der Schlüsseldienst gekostet, der ihm die Tür wieder öffnete. "Das zahlt die Haftpflichtversicherung!" sagten ihm die beiden Männer, die nach eineinhalb Stunden Anfahrt spät abends bei ihm ankamen, um das Schloss auszubauen. Von wegen. Bis heute hat der junge Mann keinen Cent wiedergesehen. Die rheinland-pfälzische Landespolitik will jetzt gegen unseriöse Schlüsseldienste vorgehen.



F 16 Absturz bei Trier - Welche Konsequenzen müssen gezogen werden? Am Dienstag stürzt ein F16-Kampfjet bei Zemmer in der Eifel, unweit von Trier, ab. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Rheinland-Pfalz. "Zur Sache" hakt bei Verantwortlichen nach: Wird genug für die Sicherheit getan?



Hilfe, ein Mietnomade! Der Albtraum rheinland-pfälzischer Vermieter. Die Vermieterin aus Monzingen gerät noch immer in Zorn, wenn sie von ihrem ehemaligen Mieter erzählt. Zweieinhalb Jahre lang habe dieser Mann ihr das Leben schwer gemacht. Aber nur einmal habe sie eine Monatsmiete bekommen. Um insgesamt mehr als 11.000 Euro Miete sei sie betrogen worden. Und zum Schluss musste sie sogar das Haus verkaufen. Danach zog derselbe Mieter 20 Kilometer weiter zu einem anderen Vermieter. Auch hier zahlte er die erste Monatsmiete und dann keine weitere mehr, so der Vermieter. Was kann man gegen Mietnomaden tun?



Außerdem im Programm: "Zur Sache will's wissen": Werden die Sparer enteignet? Wenn das Geld immer weniger wird - Sparen in Zeiten von Negativzinsen: Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) beschert jedem rheinland-pfälzischen Sparenden im Schnitt einen Verlust von 434 Euro im Jahr. Das hat die Deka-Bank jetzt ausgerechnet. Der Grund: Inflation und Niedrigzinsen. Menschen, die seit 30 oder 40 Jahren für den Lebensabend sparen, befürchten, dass die Politik der Eurozentralbank ihnen Jahr für Jahr mehr Ersparnisse wegfrisst. "Zur Sache Rheinland-Pfalz" will wissen, wie Sparer*innen es trotzdem schaffen können, nicht völlig leer auszugehen. Aktien, Immobilien oder Gold - Welche Geldanlage hat überhaupt noch eine Zukunft? Studiogast: Anja Kohl, Finanzexpertin. Dazu: "PIN": Soll man Negativzinsen für Kleinsparende verbieten?



Wer Geld anlegt, soll künftig dafür zahlen. Schon nehmen eine Reihe von Banken und Sparkassen sogenannte Strafzinsen von - 0,4 Prozent von ihren Kund*innen. Sie geben das weiter, was die Europäische Zentralbank von ihnen verlangt. Der politische Aufschrei ist jedoch groß. Sowohl Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), als auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder fordern ein Verbot solcher Strafzinsen. Wie realistisch ist das?



SPD vor der Mitgliederbefragung - Mittelstandbeauftragter will Amt niederlegen. Seit knapp sechs Wochen ziehen die Kandidaten-Duos für den SPD-Vorsitz quer durch Deutschland. Ab nächster Woche dürfen alle Parteimitglieder abstimmen. Jetzt hat der aus Worms stammende SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ angekündigt, dass er von seinem Amt zurücktreten will. Er kritisiert, dass zu viele Kandidierende bei den Regionalkonferenzen auf linke Themen setzen, wie Vermögenssteuer und höherer Mindestlohn. Verliert die SPD die Arbeitnehmer*innen und die Wirtschaft aus dem Blick? "Zur Sache" Rheinland-Pfalz hat mit Harald Christ gesprochen.



23.00Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Barocke Bildwelten und Klänge: Warum Operndiva Diana Haller fasziniert ist von "Tiepolo - Der beste Maler Venedigs" - in der Staatsgalerie Stuttgart.



Die Fratze des Bösen: ein Meisterwerk oder Gewaltverherrlichung? "Joker", ein Film, der polarisiert, jetzt im Kino!



Ungewohnte Perspektiven, Licht- und Farbeffekte - der Künstler Christoph Brech und sein zeitgenössischer Blick auf Tiepolo. Steffen König schaut mit und fragt nach.



"Winterbienen" - Norbert Scheuer erschafft Bilder des Lebens mitten im Schrecken des Zweiten Weltkriegs und ist nominiert für den "Deutschen Buchpreis" - ein Besuch bei dem Schriftsteller in der Nordeifel.



In diesem Jahr gibt es gleich zwei Literaturnobelpreise! SWR "lesenswert" Literaturkritiker Denis Scheck kommentiert.



Zwischen Wirklichkeit und Illusion - Karin Kneffel und ihre magischen, rätselhaften Bilder - jetzt im "Museum Frieder Burda" in Baden-Baden.



"Von Mexiko an den Neckar" - "Azteken" im Linden-Museum Stuttgart und das Musical "The Producers" am Staatstheater Mainz" - Kulturtipps.



Dienstag, 15. Oktober 2019 (Woche 42)/09.10.2019



18.15RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten



In den Weinbergen von Dr. Frey an der Saar wird derzeit viel experimentiert. "Diverfarming" ist das Stichwort. Dabei geht es um Biodiversität im und auf dem Boden. Das Natur- und Umwelt-Magazin "natürlich!" mit Moderator Axel Weiß schaut sich das genauer an und klettert in die Steillagen des Wawerner Jesuitenberges. Dort werden unter den Reben Oregano, Thymian und griechischer Bergtee angebaut. Ein Experiment, dass auch von der Uni Trier begleitet wird



In Rottenburg am Neckar ist Axel Weiß zu Gast bei Anton Haumann. Der Mann ist Bioniker, Erfinder, Maschinenbauer und Raumfahrttechniker. Und seinen Traum vom Fliegen hat er noch in anderer Form verwirklicht: Er ist Falkner. Von seinen zwei Wanderfalken und ihrer faszinierenden Lebensweise lernt er täglich.



Weitere Themen sind der Exoten-Tierarzt, der Schlangen, Leguane und Krokodile behandelt, ein Biolandwirt, der um seine Existenz fürchtet und der 200 Jahre alte Baum ohne Wurzeln - ein rekordverdächtiges Naturdenkmal.



18.15BW: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten



"natürlich!" - das Umwelt- und Naturmagazin für den Südwesten - macht Lust auf Natur, bietet faszinierende Einblicke, gibt nützliche Tipps und beschäftigt sich auch mit dem, was das Ökosystem bedroht. Jede Woche präsentieren Axel Weiß und Ulrike Nehrbaß dem Publikum in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz spannende und erstaunliche Geschichten aus ihrer Heimat. "natürlich!" zeigt die Schönheit unserer Tier- und Pflanzenwelt, stellt Menschen im Südwesten vor, die sich für die Natur und den nachhaltigen Umgang mit ihr einsetzen, beschäftigt sich mit Energiespar-Technologien genauso wie mit neuesten Bio-Produkten. Darüber hinaus bietet "natürlich!" auch ganz praktische Tipps für alle, die ihren Alltag verantwortungsbewusst gestalten wollen. Überall dort, wo der Mensch zum Problem für Natur und Umwelt wird, ist "natürlich!" mit Axel Weiß, Ulrike Nehrbaß und Tatjana Geßler zur Stelle, um den Dingen ganz genau auf den Grund zu gehen.



Sonntag, 20. Oktober 2019 (Woche 43)/09.10.2019



14.40(VPS 14.35) Expedition in die Heimat (WH von FR) Land der Leidenschaften Erstsendung:18.10.2019 in SWR/SR



Moderation: Anna Lena Dörr



Zwei Flüsse und dazwischen eine Region von einzigartiger Schönheit. SWR Moderatorin Anna Lena Dörr erforscht den Saargau zwischen Saar und Obermosel. Sie entdeckt dabei Menschen, die ihren unterschiedlichen Passionen folgen: Einen Apfelbauern, der ganz neue Wege geht. Eine Therapeutin, die mit Eseln arbeitet. Oldtimer-Freunde zu Lande und zu Wasser. Einen Outdoor-Sportler, der außergewöhnliche Ein- und Ausblicke bietet. Eine ehemalige Weinkönigin, die sich einer seltenen Rebe verschrieben hat. Menschen, die sich mit Glockengießerei beschäftigen. Das Highlight der Expedition: eine besondere Nacht, 200 Meter freischwebend über der berühmten Saarschleife.



Sonntag, 03. November 2019 (Woche 45)/09.10.2019



18.45BW: Treffpunkt



Schleppjagd Eggenstein



Wenn die Jagdhornbläser zum Aufsitzen blasen, die Hundemeute losrast und etwa 50 Reiter im gestreckten Galopp hinterher, dann ist wieder Schleppjagd in Eggenstein. Hunde und Pferde jagen 18 Kilometer durch die Rheinauen - über Stoppelfelder und Wiesengründe. Sie überwinden querliegende Baumstämme, springen über dichte Hecken und rasen durch Wassergräben.



"Treffpunkt" zeigt den Alltag der ungewöhnlichen Hundemeute und begleitet die Jagd. Vierzig französische Laufhunde werden geschult, mit ihrem extrem feinen Geruchssinn eine für sie ausgelegte Duftspur zu verfolgen. In einem speziellen Jagdreiter-Kurs auf Schloss Sindlingen können Reiter sich und ihren Pferden spezielles Wissen, Jagd-Erfahrung und Kondition für dieses außergewöhnliche Ereignis antrainieren. Die Sendung wird von Kristin Haub moderiert.



geänderten Ablauf ab 02.35 h beachten!



02.35(VPS 03.20) Heinrich del Core "Ganz arg wichtig" Erstsendung:26.12.2017 in SWR/SR



04.05(VPS 04.50) So lacht der Südwesten (WH von DI)



04.35Abdelkarim in kabarett.com (WH von DI)



Montag, 04. November 2019 (Woche 45)/09.10.2019



18.15BW: MENSCH LEUTE



Der Ballonfahrer - Ben will Deutscher Meister werden



Das Lebenselixier von Benedict Munz ist die Luft. Im Hauptberuf verkauft er Gebäudetechnik, sein Hobby ist Heißluftballonfahren. Obwohl er erst 26 Jahre alt ist, fährt er damit seit 27 Jahren - vor seiner Geburt mit seiner Mutter, als sie mit ihm schwanger war. Familie Munz fährt seit drei Generationen Ballon. Ben ist ehrgeizig und will die Deutsche Ballonfahrer-Meisterschaft gewinnen.



Der Ballonpilot liebt die Stille, während er allein im Ballonkorb durch die Luft gleitet. Akribisch bereitet er sich mit seinem Ballonkumpel Matthias und seinem Vater, der ebenfalls ein versierter Ballonfahrer ist, auf die Meisterschaft vor. Beim Wettbewerb geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um perfektes Manövrieren auf bestimmte Ziele allein mit Hilfe des Windes und mit der Höhen-Steuerung durch die Luft in der Ballonhülle, die mit einem Gasbrenner erhitzt wird.



Will Ben nicht zu viel unter einen Hut bringen? Den anspruchsvollen Beruf, den Vereinsvorsitz der Stuttgarter Ballonsportgruppe und jetzt auch noch die Meisterschaft? Der Name Munz ist fast eine Verpflichtung: Bens Großvater hat die Familien-Dynastie der Ballonfahrer begründet und brachte es bis zum Europameister. Und auch Bens Vater ist erfolgreicher Ballonpilot. Das bedeutet einen gewissen Erfolgsdruck. Wie geht Ben mit dieser Mehrfachbelastung um?



Mittwoch, 06. November 2019 (Woche 45)/09.10.2019



01.00Chocolate Man



Grausam und erschütternd müssen seine Fotos sein. So will es die Agentur, für die Kriegsberichterstatter Melson arbeitet. Bei einem Angriff aus dem Hinterhalt flüchtet er in eine zerbombte Fabrik. Zwischen den Leichen befindet sich noch eine letzte Überlebende: Ein kleines Mädchen. Düsterer und brandaktueller Film über eine wahre Begebenheit.



01.30Das rote Rad



Krieg im heutigen Europa. Bei einem Fliegerangriff verliert Benjamin seine Eltern und seinen besten Freund: eine kleine Ziege. Mit seinem roten Fahrrad - sein einziger Besitz - irrt er umher und begegnet verschiedenen Menschen, in denen er sein eigenes Schicksal schmerzhaft wiedererkennt. Ein Film über Krieg, Verblendung und Hoffnung auf Rettung.



Donnerstag, 07. November 2019 (Woche 45)/09.10.2019



00.1530 Jahre Mauerfall



Ost/West - Relikte einer Grenze



"Halt! Hier Grenze". Von Bayern bis an die Ostsee galt dieser Ausruf fast drei Jahrzehnte entlang der innerdeutschen Grenze. Wie ist die Situation heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall? Im ehemaligen Grenzgebiet - dort, wo sich Ost und West noch heute am nächsten sind - zeigt dieser Dokumentarfilm die Überbleibsel einer Grenze.



Samstag, 09. November 2019 (Woche 46)/09.10.2019



05.15Ost/West - Relikte einer Grenze (WH von DO) Erstsendung:07.11.2019 in SWR/SR



"Halt! Hier Grenze". Von Bayern bis an die Ostsee galt dieser Ausruf fast drei Jahrzehnte entlang der innerdeutschen Grenze. Wie ist die Situation heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall? Im ehemaligen Grenzgebiet - dort, wo sich Ost und West noch heute am nächsten sind - zeigt dieser Dokumentarfilm die Überbleibsel einer Grenze.



Samstag, 16. November 2019 (Woche 47)/09.10.2019



Tagestipp



15.45SWR Sport: Internationales Reitturnier German Masters in Stuttgart



Beim 35. Stuttgart German Masters ist der Weltcup-Wettbewerb der Viererzug-Gespannfahrer der Höhepunkt des Samstags. Geboten werden rasante Kutschfahrten vor ausverkauftem Haus. Die Wagenlenker und ihre Pferde begeistern jedes Jahr aufs Neue das Publikum mit der Jagd nach Weltcup-Punkten und dem begehrten Titel "German Master". Außerdem wirft "Sport Extra" einen Blick auf die Entscheidungen um den German Master-Titel der Springreiter von Freitagnacht zurück.



Donnerstag, 21. November 2019 (Woche 47)/09.10.2019



00.45Hassjünger



Wir waren Extremisten



Warum radikalisieren sich immer mehr Menschen? Was ist so anziehend an extremistischen Weltbildern? Wie wird man zum Extremisten? Ein Ex-Salafist und ein Ex-Neo-Nazi stellen sich in dieser Dokumentation ihrer Vergangenheit. Es geht um das Verstehen. Welche Gründe führen dazu, dass junge Menschen sich extremen Ideologien anschließen? Welche Mechanismen greifen? Wie entsteht der Hass?



Freitag, 22. November 2019 (Woche 47)/09.10.2019



20.15Expedition in die Heimat



Fränkische Landpartie



Moderation: Annette Krause



Wo der Main seine Schleifen durch sanft hügelige Landschaften zieht, wo der Frankenwein angebaut und zünftiges Essen auf den Tisch kommt, macht sich SWR Moderatorin auf zur Entdeckungstour "Expedition in die Heimat". Sie beginnt ihre Reise im Kloster Bronnbach bei Wertheim im Norden Baden-Württembergs. Von dort geht es über Giebelstadt, Sommerhausen und Randersacker bis in die Residenzstadt Würzburg. In Gesprächen mit Winzern, Sterneköchen, Künstlern und Burgbesitzern ergründet sie, was die Region auszeichnet.



Ländlich, aber mit Weltgeltung: Mit Pater Joachim taucht Annette Krause in der ehemaligen Zisterzienser-Abtei Bronnbach in eine andere Welt ein. Die lange Geschichte der Klosteranlage hat ein reiches Erbe romanischer, gotischer und barocker Zeugnisse hinterlassen. Die Moderatorin erfährt, warum hier einmal ein portugiesischer König gewohnt hat, der Teile der Klosteranlage zum Schloss umbauen ließ. Ob das Eigentum von Schlössern und Burgen glücklich macht? Familie von Malickrodt hat vor 40 Jahren Burg Gamburg im Taubertal gekauft. Annette Krause lernt, dass es gleichzeitig eine Lust, aber auch eine Last ist, eine Burg zu besitzen. In Giebelstadt bewohnt das Düsseldorfer Designer-Duo Otto Drögsler und Jörg Ehrlich ein ehemaliges Wasserschloss. Mit ihrem Modelabel "Odeeh" beglücken sie Großstadtfrauen in aller Welt und genießen das Leben in der fränkischen Provinz. In Sommerhausen bestaunt Annette Krause das kleinste Theater Deutschlands. Das Torturmtheater mit seiner kaum 20 Quadratmeter großen Bühne erlangte durch den Theatermacher Veit Relin überregionale Bekanntheit und wird heute von Angelika Rein weitergeführt. Ob der fränkische Wein besondere Glücksgefühle auslöst, möchte Annette Krause in Randersacker herausfinden. Im mehrfach prämierten Weingut "Schmitt's Kinder" taucht sie tief in die jahrhundertealte Weinbautradition Frankens ein. In Würzburg endet Annette Krauses Fränkische Landpartie. Auf der alten Mainbrücke, dem Wahrzeichen der Stadt, kommt sie beim "Brückenschoppen" mit Einheimischen ins Gespräch darüber, was wunschlos glücklich macht.



