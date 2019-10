Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis ist in diesem Jahr schon ziemlich angestiegen. Kann das so weiter gehen? In der letzten Zeit gab es immer mal wieder kleinere Rücksetzer....spricht das für ein Ende der Rallye? Was die politischen Unsicherheiten damit zu tun haben könnten, welche Rolle die Zinsen spielen und wie Anleger auf die weitere Entwicklung beim Gold setzen können, darüber spricht Moderatorin Viola Grebe in der Sendung Zertifikate Aktuell mit Anouch Wilhelms von der Commerzbank.