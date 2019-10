Pöyry Oyj: Roland Lorenz wird neuer Leiter der Management Consulting Division und Mitglied der ÅF Pöyry Konzernleitung

Roland Lorenz wird neuer Leiter der Management Consulting Division und Mitglied der ÅF Pöyry Konzernleitung

Roland Lorenz wurde am 1.10.2019 zum Executive Vice President (EVP) in der Konzernleitung der ÅF Pöyry Gruppe benannt und übernahm die Nachfolge von Martin à Porta als Leiter des Unternehmensbereiches Management Consulting. Seit dem Zusammenschluss von ÅF und Pöyry zu Beginn des Jahres, ist ÅF Pöyry ein international führender Anbieter von Engineering-, Design-, und Beratungsdienstleistungen mit einem Umsatz von 20 Bn. SEK (rund 2 Mrd. EUR) und 16.000 Mitarbeitenden weltweit.

Roland Lorenz übernahm ab dem 1. Oktober 2019 die Leitung des Unternehmensbereiches Management Consulting und wurde zum EVP in der Konzernleitung der ÅF Pöyry Gruppe benannt. Die ÅF Pöyry Gruppe umfasst mehr als 16.000 Experten, die weltweit Kunden in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Prozessindustrie, Automobilindustrie und Digitalisierung unterstützen. In Deutschland hat ÅF Pöyry rund 500 Mitarbeitende. Der Unternehmensbereich Management Consulting ist eine der führenden branchenspezifischen Managementberatungen mit Fokus auf den sich wandelenden Energiesektor sowie auf die Veränderungen der globalen Bioeconomy. Das Beratungsspektrum umfasst vorausschauende Marktanalysen, Strategieentwicklung, Operational Excellence, M&A und Transaktionen.

"Ich freue mich, Roland Lorenz in der Konzernleitung willkommen zu heißen. Wir werden gemeinsam auf Basis unserer starken unternehmerischen Kultur den Wachstumsprozess mit Fokus auf eine nachhaltige Unterstützung unserer Kunden weiter vorantreiben" sagt Jonas Gustavsson, Präsident und CEO von ÅF Pöyry. Roland Lorenz ist bereits seit 20 Jahren im Unternehmen tätig und bringt umfassende Erfahrung im Management Consulting mit. In seiner vorherigen Position bei Pöyry, als Leiter Management Consulting für Zentral-, Süd-, und Nordeuropa, führte er das Team von Beratern mit tiefgreifender Branchenexpertise und unterstützte Kunden bei der Bewältigung der Herausforderungen und Chancen der Transformation des Energiesektors.

"Ich freue mich darauf, dieses außerordentliche Beratungsteam zu leiten und weiterhin unsere Stärken und breite Erfahrung in unserem neuen gemeinsamen Unternehmen einzusetzen. Es ist ein Privileg in der Position zu sein, ein einzigartiges Angebot an Beratungsdienstleistungen anzubieten, das Branchen wandeln und nachhaltigen Wert für unsere Kunden und zukünftige Generationen schaffen kann", sagt Roland Lorenz.

"Wir danken Martin à Porta für seine erfolgreiche Führung der Pöyry und seiner wichtigen Rolle im Zusammenschluss des neuen Unternehmens ÅF Pöyry", ergänzt Jonas Gustavsson.

Kontakt

Roland Lorenz, EVP & Head of Management Consulting Division

+49 211 175238 0

Cathrine Sandegren, EVP and Head of Communications and Brand

+46 70 292 68 26

Über ÅF Pöyry

ÅF Pöyry ist ein international führender Anbieter von Engineering-, Design- und Beratungsdienstleistungen. ÅF Pöyry unterstützt Unternehmen weltweit bei globalen Trends wie der Dekarbonisierung, Urbanisierung und Digitalisierung. ÅF Pöyry ist börsennotiert an der Stockholm Stock Exchange. ÅF Pöyry hat in Deutschland rund 500 Mitarbeiter.

