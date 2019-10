Von Doug Cameron, Alison Sider und Tonya Garcia

NEW YORK (Dow Jones)--American Airlines rechnet damit, dass die 737 Max von Boeing noch bis Januar am Boden bleiben muss. Die US-Fluggesellschaft geht inzwischen davon aus, das Modell erst ab dem 16. Januar wieder in Betrieb nehmen zu können - über einen Monat später als bislang prognostiziert.

Die wegen des Flugverbots geparkten Maschinen verursachen jedoch weiterhin Kosten für die Unternehmen, ebenso wie die Anpassung der Flugpläne und die Flugausfälle. American Airlines rechnet mit einer Belastung ihres Ergebnisses vor Steuern im dritten Quartal von rund 140 Millionen US-Dollar.

Die Wettbewerberin United Airlines plant mit der Max aktuell noch ab Dezember. Einige Fluggesellschaften streichen die Maschinen jedoch aus ihren Flugplänen für den Sommer nächsten Jahres, falls die Flotte an Max-Maschinen doch noch keine Flugerlaubnis erhält. Ryanair-Chef Michael O'Leary hat davor gewarnt, dass das zu höheren Ticketpreisen in der Hochsaison führen könne.

Ohne das seit März wegen zwei Abstürzen bestehende Flugverbot wären auf Grundlage der Produktionspläne von Boeing bis Jahresende weltweit fast 1.000 Maschinen des Typs 737 Max in Betrieb gewesen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2019 08:59 ET (12:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.