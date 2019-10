Bei den Anlegern von FondsDISCOUNT.de stehen im dritten Quartal 2019 bekannte Produkte im Mittelpunkt des Interesses: Wir stellen Ihnen die Kundenfavoriten in den einzelnen Assetklassen vor.Das dritte Quartal 2019 war an den internationalen Börsen ein volatiles. Vor allem im August fielen die Kurse, diese konnten sich im September wieder leicht erholen. Im Normalfall nehmen die Kurse nun wieder Fahrt auf und legen im Schlussquartal zu. Auch wenn diesbezüglich die vergangenen beiden Jahre 2017 und 2018 enttäuschend waren - statistisch gesehen gibt es gute Aussichten für eine diesjährige Jahresendralley. Wie sehen das die Kunden von FondsDISCOUNT.de? Wem trauen sie Börsenverständnis und Vermögensverwaltung am ehesten zu? Wir haben eine Depotauswertung durchgeführt und festgestellt, dass die Kunden von FondsDISCOUNT.de fast ausschließlich auf bewährte Fondsklassiker zurückgreifen.

