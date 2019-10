Der Lantronix EMG8500 ist die perfekte modulare Edge-Lösung für das Offsite-Netzwerkgerätemanagement

IRVINE, Kalifornien, Oct. 09, 2019(das "Unternehmen") (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren Datenzugriffs- und Managementlösungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT), gab heute die allgemeine Verfügbarkeit seines EMG8500 Edge Management Gateways bekannt, das darauf ausgelegt ist, die Aufrechterhaltung des Systembetriebs zu gewährleisten, indem es Remote-Zugriff und -Verwaltung für unbemannte Standorte, Niederlassungen, Einzelhandelsgeschäfte und Zwischenverteiler (IDF's) bereitstellt, wo Out-of-Band-Management (OOBM) erforderlich ist.

"Lantronix ist seit Jahren führend im Out-of-Band (OOB)-Markt, und diese neue modulare Ergänzung unserer OOB-Familie serieller Konsolenserver konzentriert sich auf unsere Kunden mit Bedarfssituationen in Niederlassungen und an Remote-Standorten", sagte Jonathan Shipman, Vice President of Strategy. "Die EMG8500 bietet die gleiche Qualität und Funktionalität, die Kunden von unseren Konsolenservern erwarten, in einem kleineren Formfaktor, der sich perfekt für Anwendungen eignet, bei denen eine hohe Dichte zu viel des Guten wäre und der Platz begrenzt ist." Lantronix präsentiert sein neues Produkt auf der Digital Transformation Expo (IPExpo) - Europe vom 9. bis 10. Oktober 2019 auf der ExCel, London.

Das EMG Edge Management Gateway ist vollständig in die Palette der Out-of-Band skalierbaren Lösungen von Lantronix integriert. Mit seinem modularen Aufbau ermöglicht die EMG8500 es dem Anwender, das Produkt dort zu platzieren, wo es am effektivsten ist, neben der kritischen Infrastruktur in Rechenzentren, Niederlassungen und Remote-Standorten. Diese Lösung bietet Remote-Fehlerbehebung, Ausfallsicherheit und Wiederherstellung, um die Betriebszeit und Effizienz von Netzwerken zu verbessern und einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Die Kundenbedürfnisse variieren, daher hebt die EMG8500 die Konnektivität auf ein neues Niveau, indem sie den Kunden die Flexibilität der Wahl bietet. Der Konsolenserver ist mit Field Replaceable Units (FRU's) ausgestattet, die dem Kunden eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten bieten; Mobilfunk- (LTE/4G), Wi-Fi- und DFÜ-Modem-Konnektivität, die den Konsolenserver zukunftssicher macht, um neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Ein integrierter automatischer Failover/Failback-Mechanismus ermöglicht es EMG-Benutzern, sich mit ihren Netzwerkgeräten zu verbinden, auch wenn die primäre Netzwerkverbindung überlastet oder nicht erreichbar ist. Network Performance Monitoring mit Unterstützung von IPSLA-Simulationsverkehr kann eine kontinuierliche und zuverlässige Netzwerkkommunikation gewährleisten und helfen, Lights-Out-Szenarien zu reduzieren.

Als Teil der Lantronix OOB-Familie arbeitet das EMG-Gateway auf der Lantronix On-Premise- und Cloud-basierten Managementplattform ConsoleFlow. Es bietet eine einzige Glasscheibe für die zentrale Verwaltung und automatisierte Überwachung mit Echtzeitbenachrichtigungen und mobilem Zugriff von jeder iOS- oder Android-Plattform aus, um einen sicheren Zugriff auf Ihre IT-Ausrüstung zu ermöglichen.

Besuchen Sie uns auf der Digital Transformation Expo in London vom 9. bis 10. Oktober 2019 am Stand F54, um eine Demo des neuen Lantronix EMG Edge Management Gateway zu erhalten. Sie nehmen nicht an der Messe teil? Besuchen Sie unsere Website unter https://www.lantronix.com/products-class/it-console-server/ und fordern Sie eine Demo an, um mehr über das neue EMG-Gateway und die gesamte Palette der Konsolenserver zu erfahren.

Über die Digital Transformation Expo - Europe

Im fünfzehnten Jahr ihres Bestehens ist das Imago-Team stolz darauf, die Digital Transformation EXPO Europe.

Über Lantronix

Lantronix, Inc. . ist ein globaler Anbieter von sicheren Datenzugriffs- und Managementlösungen für Internet of Things (IoT) Assets. Unsere Mission ist es, der führende Anbieter von IoT-Lösungen zu sein, die es Unternehmen ermöglichen, die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT-Projekten drastisch zu vereinfachen und gleichzeitig einen sicheren Zugriff auf Daten für Anwendungen und Personen zu ermöglichen.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung robuster Machine to Machine (M2M)-Technologien ist Lantronix ein Innovator, der es unseren Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle aufzubauen und die Möglichkeiten des Internet der Dinge zu nutzen. Unsere Konnektivitätslösungen werden in Millionen von Maschinen eingesetzt, die eine breite Palette von Branchen bedienen, darunter Industrie, Medizin, Sicherheit, Transport, Einzelhandel, Finanzen, Umwelt und Behörden.

Der Hauptsitz von Lantronix befindet sich in Irvine, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.lantronix.com . Erfahren Sie mehr im Lantronix-Blog, www.lantronix.com/blog, mit Branchendiskussionen und Updates. Um Lantronix auf Twitter zu verfolgen, besuchen Sie bitte www.twitter.com/Lantronix. Sehen Sie sich unsere Videothek auf YouTube unter www.youtube.com/user/LantronixIncan oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/lantronix .

