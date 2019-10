Wien (www.fondscheck.de) - Der zweite Teil der bekannten Börsenweisheit "Sell in May" hat sich dieses Jahr bewahrheitet, so die Experten von "FONDS professionell".Weltweit hätten Aktienfonds um durchschnittlich 2,3 Prozent im Plus gelegen, wobei jedoch aus dem einen oder anderen Gewinner des Vormonats eindeutige Verlierer geworden seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...