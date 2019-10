Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Air France-KLM vor Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) der Fluggesellschaft im dritten Quartal und im Gesamtjahr dürften zu hoch sein, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Negative zyklische Faktoren dürften kurzfristig stärker wiegen als positive strukturelle Veränderungen auf Sicht von drei bis fünf Jahren./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 08:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 08:48 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-10-09/16:10

ISIN: FR0000031122