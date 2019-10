IRW-PRESS: Tethyan Resource Corp.: Gold-Porphyr-System bei Projekt Kremice in Serbien entdeckt

Vancouver (Kanada), 9. Oktober 2019. Tethyan Resource Corp. (TSX-V: TETH) (Tethyan oder das Unternehmen) freut sich, die Entdeckung eines zutage tretenden Gold-Porphyr-Systems auf der Westseite des Projekts Kremice im Südwesten von Serbien bekannt zu geben (Abbildungen 1 und 2). Kremice befindet sich zehn Kilometer nördlich des Kupfer-Gold-Projekts Rudnica und ist nur zwei Kilometer von einer asphaltierten Straße, einer Eisenbahn, Stromleitungen und einer Wasserversorgung entfernt. Schlitzprobennahmen in einem großen Gebiet mit offenen Stockwork-Erzgängen bei Kremice West ergaben eine beständige Mineralisierung, wobei einzelne Proben bis zu 0,68 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 0,21 Prozent Kupfer enthielten. Tethyan hat zwei Erkundungsbohrlöcher auf insgesamt 680 Metern abgeschlossen und setzt die Oberflächenkartierungen und -probennahmen fort, um höhere Gehalte zu selektionieren.

Höhepunkte:

- Die bedeutsamen Ergebnisse der Schlitzproben von Kremice West werden im Folgenden zusammengefasst und die vollständigen Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Die Standorte der Schlitzprobennahmen sind in Abbildung 3 dargestellt:

o 25 m mit 0,40 g/t Au (KCH010)

o 10 m mit 0,49 g/t Au (KCH009)

o 18 m mit 0,34 g/t Au (KCH007)

- Schlitzprobennahmen von der zutage tretenden Mineralisierung bei Kremice West ergaben Gehalte von über 0,1 Gramm Gold pro Tonne in einem 450 mal 350 Meter großen Gebiet mit einem Kerngehalt von über 0,3 Gramm Gold pro Tonne in einem 125 mal 100 Meter großen Gebiet, das in Richtung Südosten offen ist und mit einer breiten Gold-Molybdän-Bodenanomalie sowie mit kartierten Porphyrintrusionen übereinstimmt (Abbildungen 2 und 3).

- Die Modellierung des geochemischen Profils durch Fathom Geophysics verdeutlicht das Vorkommen eines oberflächennahen Porphyrziels von 750 mal 500 Metern (Abbildungen 4 und 5).

- Die ersten Bohrungen haben eine Reihe von goldmineralisierten Porphyrintrusionen durchschnitten und lieferten Intervalle von bis zu 71,2 Metern mit 0,27 Gramm Gold pro Tonne an der Oberfläche.

- Eine damit in Zusammenhang stehende epithermale Gold-Silber-Mineralisierung wurde bei Kremice East identifiziert, wo Bodenprobennahmen damit übereinstimmende Gold-Silber-Antimon-Anomalien mit bis zu 1,37 Gramm Gold und 8,39 Gramm Silber pro Tonne ergaben, und historische Berichte weisen auf den Abbau von hochgradigen kupferreichen Erzgängen in den frühen 1900er Jahren hin. Weitere Kartierungen und Probennahmen sind im Gange (Abbildung 2).

President und Chief Executive Officer Fabian Baker sagte: Die Entdeckung der Gold-Porphyr-Mineralisierung bei Kremice West ist eine spannende Entwicklung für Tethyan und ermöglicht uns ein qualitativ hochwertiges Explorationsziel. Der Ausbiss von Porphyr-Stockwork-Erzgängen und Kalialterationen wurde von unseren Geologen an derselben Stelle identifiziert, die im Fathom-Modell vorhergesagt wurde, was uns hinsichtlich der Anpeilung des Kerns noch zuversichtlicher stimmt. Der Porphyrexperte Dr. Steve Garwin hat das Projekt im Juni geprüft, die Porphyreigenschaften der Lagerstätte bestätigt und uns empfohlen, unverzüglich mit Bohrungen fortzufahren. Diese Entdeckung verdeutlicht das unerprobte Potenzial unseres konsolidierten Landpakets in der Region Raska.

Kremice West

Die bis dato identifizierte Mineralisierung tritt in einem 450 mal 350 Meter großen Gebiet zutage und weist einen Gehalt von über 0,1 Gramm Gold pro Tonne auf, wobei der Kern über 0,3 Gramm Gold pro Tonne in einem in Richtung Südosten offenen Gebiet von 125 mal 100 Metern aufweist. Die zutage tretende Goldmineralisierung wurde innerhalb einer größeren Bodenanomalie beobachtet, die stark anomale Gold- und Spurenelemente in einem in Richtung Nordwesten verlaufenden Gebiet mit einer Größe von 1.200 mal 600 Metern umfasst, das mit kartierten Diorit-Porphyr-Intrusionen übereinstimmt.

Das Bohrziel wurde mittels detaillierter Kartierungen und Schlitzprobennahmen identifiziert. Die Goldmineralisierung steht mit porphyrbezogenen Stockwork-Quarz-Magnetit-Pyrit-Erzgängen in Zusammenhang, die in einem Diorit-Porphyr-Stock mit sekundärer Magnetit-K-Feldspat-Leukoxen-Biotit-Alteration enthalten sind, die von einer Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration überlagert und von einem äußeren propylitischen Hof (Aktinolith-Epidot-Chlorit-Calcit-Kalzit-Serizit) umgeben sind.

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Goldgehalt und porphyrartigen (A+B-Typ) Erzgangvorkommen, was einen primären Vektor in Richtung der Mineralisierung darstellt. Porphyrartige Stockwork-Erzgänge stimmen mit einer in Richtung Nordwesten verlaufenden magnetischen Steigung und einer Gold-Molybdän-Bodenanomalie überein (Abbildungen 2 und 3).

Tethyan hat Fathom Geophysics mit der Durchführung von geochemischen 3-D-Modellierungen, 3-D-Magnetdateninversionen und strukturellen Erfassungen unter Anwendung der magnetischen Daten beauftragt (Abbildungen 4 und 5). Die Analyse der Daten von Kremice weist auf das Vorkommen eines potenziellen Porphyrkerns zwischen 150 und 700 Metern unter der zutage tretenden Mineralisierung mit seitlichen Abmessungen von 750 mal 500 Metern hin. Große, in Richtung Nordwesten verlaufende Strukturen mit kleinen, in Richtung Nordosten verlaufenden Querstrukturen wurden identifiziert und stimmen mit der kartierten Geologie überein. Der Hauptkörper der Mineralisierung befindet sich innerhalb eines in Richtung Nordwesten verlaufenden strukturellen Korridors, der mit der geochemischen Anomalie übereinstimmt, und dieser Korridor wird im Mittelpunkt zukünftiger Explorationsarbeiten stehen.

Geologen von Tethyan erweitern das Gebiet der Kartierungen und Probennahmen in Richtung Südosten, wo die Erweiterungen der Bodenanomalie und des damit übereinstimmenden Zieles Fathom noch nicht erkundet wurden. Fotos von Gesteins-, Alterations- und Mineralisierungsarten bei Kremice West sind in Abbildung 6 dargestellt.

Kremice East

Im Rahmen eines kürzlich durchgeführten Bodenprobennahmeprogramms bei Kremice East wurde eine 1.000 mal 200 Meter große, damit übereinstimmende Gold-Silber-Antimon-Anomalie definiert, die beim Kontakt zwischen Granodiorit und Serpentinit vorkommt. Hochgradige Bodenproben innerhalb der Anomalie haben Werte von bis zu 1,37 Gramm Gold und 8,39 Gramm Silber pro Tonne ergeben. Historische Gruben und Stollen im Gebiet peilten schmale, hochgradige epithermale Erzgänge mit mehreren Metallen an. Epithermale Erzgänge wie diese befinden sich in einem Mineralisierungssystem für gewöhnlich auf einer höheren Formationsebene als Porphyr. Eine Magnet-Bodenuntersuchung und detaillierte Kartierungen sind zurzeit im Gange, um die Definition von Bohrzielen zu unterstützen.

Geochemische Profilmodellierung bei Kremice

Fathom Geophysics hat einen eigenen Algorithmus entwickelt, der die räumliche Verteilung von Spurenelementen im Datensatz eines Explorationsprojekts modelliert und die Ergebnisse mit dem idealen chemischen Profil einer Porphyrlagerstätte vergleicht. Die enorme Ähnlichkeit zwischen den Daten des Explorationsprojekts und dem idealen Porphyrmodell wird genutzt, um 3-D-Volumina zu erstellen, die die Wahrscheinlichkeit einer Porphyrmineralisierung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Fathom Geophysics unter http://www.fathomgeophysics.com/geochemfootprint.html.

Abb. 1: Explorationskonzessionen und wichtige Explorationsprojekte von Tethyan in der Region Raska im Südwesten von Serbien

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49078/Tethyan Kremice Discovery FINAL_DePrcom.001.jpeg

Abb. 2: Projekt Kremice mit Kremice West und Kremice Ost sowie die vereinfachte Geologie, die oberhalb der Ergebnisse von Magnet-Bodenuntersuchungen und Bodenprobennahmen liegt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49078/Tethyan Kremice Discovery FINAL_DePrcom.002.jpeg

Abb. 3: Detaillierte Geologie des Gold-Porphyr-Projekts Kremice West mit Ergebnissen der jüngsten Schlitzprobennahmen, die eine 450 mal 350 Meter große Zone einer Goldmineralisierung mit über 0,1 g/t Au definieren

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49078/Tethyan Kremice Discovery FINAL_DePrcom.003.jpeg

Abb. 4: Porphyrziel und -strukturen bei Kremice, interpretiert anhand geochemischer und magnetischer Bodendaten von Fathom Geophysics

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49078/Tethyan Kremice Discovery FINAL_DePrcom.004.jpeg

Abb. 5: Querschnitt A-A bei Kremice West (siehe Abbildung 4) mit einem Porphyrziel basierend auf der Analyse der Bodengeochemie und des Standorts der Erkundungsbohrlöcher

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49078/Tethyan Kremice Discovery FINAL_DePrcom.005.jpeg

Abb. 6: Fotos von Gesteins-, Alterations- und Mineralisierungsarten bei Kremice West

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49078/Tethyan Kremice Discovery FINAL_DePrcom.006.jpeg

Tabelle 1: Vollständige Ergebnisse der Schlitzprobennahme in Kremice West

SchürfgrabeInterval Au Gehalt (Cu Gehalt (Mo Gehalt (

n (m) g/t) %) ppm)

ID

KCH002 12 0.11 0.02 14

KCH004 24 0.12 0.01 13

KCH006 22 0.24 0.06 23

KCH007 18 0.34 0.08 27

KCH009 10 0.49 0.08 28

KCH010 25 0.40 0.10 35

KCH011 18 0.24 0.06 29

KCH012 6 0.47 0.07 30

KCH013 6 0.29 0.08 21

KCH014 16 0.11 0.04 18

KCH015 6 0.14 0.04 31

KCH016 12 0.21 0.04 34

KCH018 14 0.16 0.04 29

KCH019 4 0.24 0.02 12

KCH022 18 0.14 0.03 19

KCH023 6 0.20 0.02 32

KCH025 14 0.18 0.05 19

KCH026 20 0.18 0.02 32

und 30 0.14 0.01 25

KCH027 25 0.28 0.03 57

und 44 0.17 0.02 35

KCH028 55 0.16 0.01 33

Notizen:

1.-Die Intervalle wurden unter Verwendung eines 0,1 g/t Gold Cutoff mit maximal 10 Metern aufeinander folgender Innendilution berechnet.

2.-Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Zonen wird auf 70% bis 100% der scheinbaren Breite geschätzt. Aufgrund der derzeit begrenzten Aufschlüsse, des frühen Explorationsphase und der variablen Geometrie der Mineralisierung ist das Unternehmen derzeit nicht in der Lage, die tatsächlichen Breiten genau zu schätzen.

Tabelle 2: Kremice West Schlitzproben Standortdaten

SchürfgrabeOst_UTM Nord_UTM Elevation Länge (m)

n (m)

ID

KCH001 473318 4799850 690 24

KCH002 473387 4799997 691 24

KCH003 473676 4799947 690 52.5

KCH004 473375 4800118 690 30

KCH005 473464 4800025 699 18

KCH006 473595 4799695 660 22

KCH007 473584 4799705 667 18

KCH008 473816 4799901 748 28

KCH009 473698 4799616 612 10

KCH010 473706 4799651 619 28

KCH011 473705 4799678 628 18

KCH012 473696 4799707 639 14

KCH013 473683 4799730 650 6

KCH014 473686 4799770 660 16

KCH015 473670 4799782 668 8

KCH016 473688 4799610 609 22

KCH017 473693 4799574 586 16

KCH018 473620 4799510 579 18

KCH019 473582 4799500 569 8

KCH020 473472 4799433 547 6

KCH021 473403 4799679 606 34

KCH022 473383 4799612 573 18

KCH023 473597 4799505 575 16

KCH024 473490 4799440 553 14

KCH025 473833 4799585 627 14

KCH026 473729 4799746 663 123

KCH027 473738 4799724 651 99

Tabelle 3: Kremice West Bohrkragendaten

BohrlochOst_UTMNord_UTM ElevationTiefe (AzimuthNeigung (

_ID (m) m) ( °

KRDD-001473755.4799658.0632.00 369.00 250 -60

00 0

KRDD-002473609.4799708.0674.00 317.80 110 -75

00 0

Tabelle 4: Signifikante Bohrergebnisse aus Kremice West

Bohrlochvon (m) bis (m) IntervalAu GehalCu GehalMo Gehal

ID (m) t t t

(g/t) (%) (ppm)

KRDD-0010.0 71.2 71.2 0.27 0.07 28

Inkl. 23.4 26.1 2.7 0.36 0.61 51

KRDD-001118.1 132.0 13.9 0.14 0.03 15

KRDD-001262.0 301.0 39.0 0.12 0.02 10

KRDD-0020.0 45.3 45.3 0.19 0.09 24

Inkl. 21.0 25.2 4.2 0.21 0.47 30

KRDD-002177.5 205.0 27.5 0.12 0.04 14

Notizen:

1.-Die Intervalle wurden unter Verwendung eines 0,1 g/t Gold Cutoff mit maximal 10 Metern aufeinander folgender Innendilution berechnet.

2.-Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Zonen wird auf 70% bis 100% der scheinbaren Breite geschätzt. Aufgrund der derzeit begrenzten Aufschlüsse, des frühen Explorationsphase und der variablen Geometrie der Mineralisierung ist das Unternehmen derzeit nicht in der Lage, die tatsächlichen Breiten genau zu schätzen.

Über Tethyan Resources Corp.

Tethyan Resource Corp. ist Mitglied der Augusta Group of Companies und ein in British Columbia (Kanada) eingetragenes Gold- und Basismetallexplorationsunternehmen die an der TSX Venture Exchange notiert. Tethyan konzentriert sich auf den Tethyan-Mineralgürtel in Osteuropa, insbesondere Serbien, wo es ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Edel- und Basismetallprojekten mit bekannter Mineralisierung und überzeugenden Bohrzielen erwirbt und exploriert. Tethyan legt sehr großen Wert auf verantwortliches Engagement bei der lokalen Bevölkerung und den Anteilseignern und hat sich der proaktiven Erfüllung der Good International Industry Practice (GIIP) und dem nachhaltigen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement verschrieben. Weitere Informationen finden Sie auf Tethyans Website: www.tethyan-resources.com.

Methode der Probennahme sowie Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Das Schlitzprobennahmeprotokoll wird von Tethyan unter der Leitung von Andrew Tunningley, MAusIMM(CP), Exploration Manager von Tethyan, verwaltet. Die Proben wurden mit Meißel und Hammer in durchgehenden horizontalen Linien entnommen. Die Proben wurden für gewöhnlich in einer Länge von zwei Metern entnommen. Diese könnte jedoch auf 0,5 Meter reduziert worden sein, wenn lithologische oder signifikante mineralogische Veränderungen beobachtet wurden, um die scheinbare Mächtigkeit der Mineralisierung exakt wiederzugeben. Typische Probengewichte waren ein Kilogramm pro Meter. Die Proben wurden in Baumwolltüten gesammelt und mit einer einmaligen Referenznummer versehen.

Tethyan wendet bei seinen geochemischen Probennahmeprogrammen die besten Praktiken der Branche an. Die Proben wurden von Mitarbeitern von Tethyan direkt an das Aufbereitungslabor ALS Chemex in Bor (Serbien) gesendet. Gesteins- und Schlitzproben wurden für die Analyse auf Gold und mehrere weitere Elemente mit den Analysemethodencodes Au-AA23 (30-Gramm-Brandprobe mit AAS-Abschluss) und ME-ICP61 (33 Elemente mit vier Säuren, ICP-AES) eingereicht. Die Proben wurden in Chargen zu 40 Stück eingereicht, einschließlich dreier externer Kontrollproben (Leerproben, zertifiziertes Referenzmaterial und Doppelproben). ALS Chemex hat auch eigene interne QAQC- und Kontrollprobennahmen durchgeführt.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tethyans Explorationsmanager Andrew Tunningley, MAusIMM(CP), der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

