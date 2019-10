Zürich (ots) - Die Kantonalbanken öffnen das Aktionariat ihrer 2013 gegründeten Immobilien-Plattform Newhome. Ende September haben sie infolge einer Kapitalerhöhung die Hälfte des Aktienkapitals an Vertreter der Immobilienwirtschaft verkauft. Newhome-Geschäftsführer Jean-Pierre Valenghi bestätigt Recherchen der «Handelszeitung». Ziel sei es, ein «Ökosystem Wohnen» zu schaffen. Mit neuen Angeboten sei im kommenden Jahr zu rechnen, so Valenghi. Im Verwaltungsrat von Newhome hat die Restrukturierung bereits Spuren hinterlassen: An der Spitze löst der Niederländer Jan Werkman den bisherigen SGKB-Manager Christian Schmid ab. Zwei weitere Kantonalbankenvertreter wurden durch Verwaltungsräte der Next Property ersetzt. Diese wird vom Engels-&-Völkers-Manager Markus Schmidiger präsidiert. Bis anhin gehörte Newhome 18 Kantonalbanken. Nicht dabei sind lediglich die Staatsinstitute von Zürich, Basel, Genf, Jura, Neuenburg und Freiburg.



