Mit dem Verkauf des Autoanzeigen-Portals könnte Scout24 Milliarden erlösen. Die Konkurrenz buhlt um eine Übernahme - zur Freude eines Großaktionärs.

Das Kleinanzeigen-Portal Scout24 könnte Finanzkreisen zufolge mit einem Erlös von mehr als zwei Milliarden Euro für seine Autoanzeigen-Tochter Autoscout24 rechnen. Zumindest einige der unverbindlichen Kaufangebote, die bis Mittwoch vorgelegt werden konnten, lägen zwischen zwei und 2,3 Milliarden Euro, sagten mehrere mit dem Bieterprozess vertraute Personen.

Unter den Interessenten für die Nummer zwei unter den Automobil-Börsen in Deutschland seien neben mehreren Finanzinvestoren der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 und der Medienkonzern Axel Springer. Ob Scout24 die Tochter überhaupt verkauft, ist aber weiterhin offen. Autoscout sieht sich europaweit als größtes Autoanzeigen-Portal, hinkt in Deutschland aber hinter der Ebay-Tochter mobile.de her.

Scout24-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...