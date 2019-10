An der Börse kommt es häufig vor, dass Anleger an ihren Aktien klammern. Sie wollen dann förmlich den Aktienkurs anschieben, wollen das es endlich aufwärtsgeht und das auch andere Marktteilnehmer das Potenzial erkennen. Wenn ihre Aktie aber trotz (subjektiv) bester Nachrichten nicht in die Gänge kommen will, dann muss die eigene Haltung überdacht werden. Womöglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...