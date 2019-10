Forscher Sebastian Thrun sieht in selbstfahrenden Autos die Zukunft. Ein Gespräch über die Vorteile von Robotaxis, die Rolle von KI für die Mobilität der Zukunft und die Folgen für die Autonation Deutschland.

Sebastian Thrun ist einer der wichtigsten Forscher am selbstfahrenden Auto. Der gebürtige Solinger war Professor für Robotik und Künstliche Intelligenz an der Stanford University und begründete die Aktivitäten Googles im autonomen Fahren, die heute als Waymo weltweit führend sind. 2012 reihte ihn die US-Fachzeitschrift Foreign Policy unter die "100 einflussreichsten Denker der Welt" ein - auf Platz vier.

WirtschaftsWoche: Herr Thrun, wir haben Hunger, Kriege, Klimawandel, also eine Menge drängender Probleme. Wozu braucht die Menschheit da ein selbstfahrendes Auto?Sebastian Thrun: Natürlich kauft niemand ein Roboauto für einen erheblichen Aufpreis, nur damit es dann für ihn lenkt und bremst. Das autonome Auto wird aber nicht einfach das Auto mit Lenkrad ersetzen. Es wird auch nicht mehr, wie fast alle Autos heute, an Einzelkunden verkauft werden.

Sondern?Autonome Autos ergeben langfristig nur als Lieferwagen und Robotaxi richtig Sinn: Sie melden ihren Fahrtwunsch an. Ein Algorithmus bündelt ihn mit den Fahrtwünschen anderer Menschen und bringt möglichst viele gemeinsam möglichst schnell von A nach B.

Kann das nicht auch ein Sammeltaxi mit Fahrer? Der Preis pro Kilometer wird entscheidend sein. Der wäre nur schwer konkurrenzfähig, wenn man dauerhaft auf menschliche Chauffeure angewiesen wäre. In den USA gibt jeder Bürger im Schnitt 10.000 Dollar pro Jahr für Mobilität aus. Darin sind die Rate fürs eigene Auto und der Kraftstoff in der Regel der dickste Batzen. Wir glauben, dass selbstfahrende Autos diese Summe auf 6000 Dollar pro Jahr senken wird. Für junge Leute und Geringverdiener, die sich in einer Metropole wie Hongkong oder New York derzeit sowieso kein Auto leisten können, eröffnet das Robotaxi zudem die Chance, jenseits von Fahrrad und ÖPNV mobil zu sein. Dasselbe gilt für Menschen, die zu krank, zu alt oder zu jung sind, ein eigenes Auto zu fahren. Hinzu kommt: Das Auto selbst zu besitzen ist schon heute in Metropolen wie Tokio, Seoul oder Paris mit sehr hohen Kosten und vor allem Unannehmlichkeiten verbunden: Citymaut, Parkverbote, mehr Spuren für Busse und Radfahrer.

Es gibt Studien, etwa aus New York, Chicago und Boston, die weniger optimistisch sind. Demnach nahm der Autoverkehr durch neue Pool-Dienste wie Uber sogar um mehr als zehn Prozent zu.Das ist typisch für die Kinderjahre von neuen Verkehrsmitteln. Die Eisenbahn machte ab 1850 Fernreisen für viele erstmals erschwinglich, die sich das mit Postkutschen nicht leisten konnten. Das ändert sich aber, wenn das Robotaxi-Angebot so gut ist, dass Kunden ohne Komfortverlust auf das eigene Auto verzichten können. Diesem Ziel wird die Industrie schnell näher kommen. Wenn es genügend solche Robotaxis gibt, muss fast niemand mehr ein eigenes Auto besitzen, da Sie immer ein Mobilitätsangebot finden, das für Sie genauso schnell oder schneller, aber günstiger und sicherer sein wird.

Viele denken, man sollte die Milliarden lieber in den Nahverkehr und die Bahn stecken.Die dürfen dort, wo sie funktionieren, nicht kannibalisiert werden. Aber sie erfüllen viele Mobilitätsbedürfnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...