In einem Testversuch werden die selbstfahrenden Autos von Waymo Pakete für den Logistikriesen UPS transportieren. Die eigentliche Auslieferung übernehmen allerdings weiterhin menschliche Fahrer. In der Metropolregion Phoenix im US-Bundesstaat Arizona werden die selbstfahrenden Autos von Waymo bald zum Transport von Paketen und Päckchen eingesetzt. Dazu kooperiert die Google-Schwester mit dem Logistikanbieter UPS. Die Waymo-Fahrzeuge sollen dafür genutzt werden, Pakete von den verschiedenen UPS-Ladengeschäften in der Region abzuholen und dann in ein Verteilzentrum zu liefern. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...