MEDIENMITTEILUNG

Tod von Verwaltungsrat Thomas M. Hübner

Der Verwaltungsrat der Geberit AG hat die schmerzliche Pflicht, den Hinschied seines Mitglieds Thomas M. Hübner bekannt zu geben. Verwaltungsrat und Konzernleitung sprechen den Angehörigen ihr aufrichtiges und tief empfundenes Beileid aus.

Thomas M. Hübner war seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats von Geberit und in dieser Funktion auch Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses. Mit ihm verliert Geberit nicht nur einen engagierten und motivierten Kollegen, der mit seiner breiten internationalen Erfahrung und Vernetzung viel zur positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen hat, sondern auch einen geschätzten Menschen.



