Hamburg (ots) - In Halle in Sachsen-Anhalt sind am Mittag zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Die Hintergründe sind nach Angaben der Polizei weiter unklar. Nach den mutmaßlichen Tätern, die mit einem Auto flüchteten, wurde mit Hochdruck gefahndet, es gab eine Festnahme.



Nach Informationen des stern wurde das Fahrzeug der Attentäter von einem großen Autoverleiher für die Zeit vom 7. Oktober bis zum 10. Oktober angemietet. Die Ortsangabe auf dem Kennzeichen lautete EU für Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Ob die Täter selbst das Auto anmieteten, ist unklar. Der Autovermieter wollte sich zu der Angelegenheit nicht weiter äußern.



Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern frei zur Veröffentlichung.



Pressekontakt:



Miriam Scharlibbe, Telefon: 040 - 3703 4261, E-Mail:

scharlibbe.miriam@stern.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/10349