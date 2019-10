Für den oberösterreichischen Autozulieferer HTI bzw. dessen operativer Tochter Gruber&Kaja sind "mehrere unverbindliche Absichtserklärungen" als Letter of Intent (LOI) abgegeben worden, teilte HTI am Mittwochabend mit. Gruber&Kaja-Masseverwalter Gerhard Rothner hatte bereits am Montag, noch vor Ablauf der entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...