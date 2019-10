Das Bundeskabinett hat das Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen. Es sieht u. a. Ladesäulen an jeder Tankstelle, Förderprogramme für private Ladestationen und Subventionen für Elektroautos vor. Das Bundeskabinett hat heute am 9. Oktober in Berlin das als "Klimaschutzpaket" bekannte Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen. Auf 173 Seiten sind darin Maßnahmen festgezurrt, um den klimaschädlichen CO2 Ausstoß bis 2030 gegenüber 1990 um 55 Prozent zu senken und bis 2050 auf null zu setzen. Neben zahlreichen weiteren Maßnahmen sollen alle Tankstellen Ladesäulen bekommen und der ...

