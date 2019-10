(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.10.2019 - Technologiewerte zeigen sich am Mittwoch fester. Nordex und Wirecard klettern, an der Wall Street legen die Papiere von Tesla zu. Auch Microsoft und Facebook geht es aufwärts. Kurz vor Handelsschluss verbessert sich der DAX Um 1,0 Prozent auf 12.086 Punkte. Hier können Adidas, Daimler und SAP zulegen. Auf der Verliererseite stehen E.On, RWE und Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...