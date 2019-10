The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.10.2019

ISIN Name



AU000000MOD3 MOD RESOURCES LTD.

CA74342Q3026 PROMETIC LIFE SCIENCES

CH0413237394 CEVA LOGISTICS AG SF-,10

DE000LED01V2 OSRAM LICHT AG Z.VERK.

KYG234201054 COMTEC SOL.SYS REG 0,001

NL0012235980 GLOBALWORTH POL.R.E.NV

US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC.