Ceconomy - verliert Media-Markt und Saturn nicht nur die Rabattschlacht?

Symbol:ISIN:Das Unternehmen entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des Metro Konzerns. Ceconomy führt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn eigenständig weiter. Seit Ende des vergangenen Jahres hat das Unternehmen offiziell in den Krisenmodus geschalten. Die Aktie des Handels-Konzerns befindet sich im Abwärtstrend. Media-Markt und Saturn sind in der Werbung fast nur mehr mit Rabattangeboten vertreten. Gegen Amazon und Co. wird man sich so nicht behaupten können. Wer sich noch an Praktiker erinnert weis, "20 Prozent auf alles - außer Tiernahrung" trieben die Baumarkt-Kette in den Ruin! Das Discounter-Prinzip funktioniert nur mit einer entsprechend niedrigen Kostenstruktur. Nach den Aktionären gehören die Mitarbeiter und zuletzt auch noch die Marke zu den Verlierern.Die Strategie der Unternehmensgründer mit mehr Umsatz mehr Gewinn zu erzielen funktioniert nicht mehr. Trotz der umfangreichen Rabattaktionen stagniert der Umsatz. Die Margen sinken. Bis jetzt konnte der Konzern weder durch den Vorstandswechsel noch Personaleinsparungen überzeugen. Das Unternehmen leidet unter vielen hausgemachten Problemen und der starken Online-Konkurrenz. Der A ktienkurs des strauchelnden Elektronikhändlers notiert unter den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und EMA 20. Pullback`s in Richtung des EMA 20 könnten gute Short-Gelegenheiten in dieser Aktie sein. Die Aktie eröffnete am 02. Oktober mit einem DOWN-GAP. Es könnte ein Pullback in Form einer Bärenflagge zum EMA 20 erfolgen, der das GAP schließen würde. Wenn die Aktie danach wieder nach unten drehen sollte, bekämen wir eine attraktive Einstiegschance. Es wäre mit einer dynamischen Beschleunigung des Abwärtstrends zu rechnen. Anleger warten gespannt auf den 24. Oktober, hier will der Konzern neue Geschäftszahlen präsentieren.Für einen Short-Einstieg sollte ein Bounce zum EMA 20 bzw. der Ausbruch aus der bärischen Flagge abgewartet werden. Intraday ist danach auf Setups zu achten. Den Stopp könnten aggressivere Trader über die Durchbruchskerze platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich des EMA 20 über 4,95 EUR anbieten.Meine Meinung zu Ceconomy ist bärisch