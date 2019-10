Zum Abschluss der Reebok CrossFit Games Open 2020 im Oktober wird CrossFit, Inc. in jedem Land, das an den weltweiten CrossFit Open teilnimmt, den fittesten Mann und die fitteste Frau suchen und sie zu Landesmeistern küren. Die Landesmeister qualifizieren sich dann automatisch für die Reebok CrossFit Games 2020, die im August in Madison, Wisconsin, stattfinden. Dort werden die Landesmeister die Chance haben, gegen andere Teilnehmer der Games anzutreten: Es geht um 1,6 Mio. USD und den Titel des Fittesten der Erde.

Afghanistan National Champion Sami Salampur smiles moments before taking the field at the opening ceremony at the 2019 Reebok CrossFit Games. (Photo: Michael Valentin Business Wire)

Was sind die CrossFit Games?

Die CrossFit Games sind ein strapaziöser mehrtägiger Wettkampf, bei dem Elitesportler von 14 bis über 60 Jahren und Teams aus der ganzen Welt beim ultimativen Fitnesstest gegeneinander antreten. Die CrossFit Games sind die Sportart der Fitness. Vielseitige Sportler trainieren hier, um sich auf unbekannte Disziplinen vorzubereiten, die erst direkt vor dem Wettbewerb bekanntgegeben werden. Die Bewegungen bei CrossFit stammen u. a. aus Gymnastik, Powerlifting, Gewichtheben, Laufen und Rudern.

Die Sportler kommen in Madison, Wisconsin, fast ohne Wissen über die eigentlichen Disziplinen an. Zu ihrem Training gehören also mehr verschiedene Aktivitäten als zu jedem anderen Profisport. Sie belegen während des Wettkampfes Plätze; die Sieger werden zu den Fittesten der Erde gekürt, nachdem sie ihre Fitness im Laufe mehrerer Tage bei einer Reihe verschiedener Veranstaltungen bewiesen haben. Die Veranstaltung 2020 wird die 13. jährliche Ausgabe der CrossFit Games sein mit der größten Gruppe von Einzelsportlern, die es je gab. Im Topf befinden sich in diesem Jahr mehr als2,3 Mio. USD.

Was sind die CrossFit Games Open?

Die CrossFit Games Open sind der größte Fitness Wettkampf der Welt und der erste von drei Wettkämpfen, aus denen die CrossFit Games Saison besteht: die Open, der Age Group Online Qualifier und die Games. Im Rahmen der Open treten Hunderttausende von Sportlern und Sportlerinnen von mehr als 15.000 CrossFit Affiliates weltweit bei einem fünfwöchigen Fitnesstest gegeneinander an. Dieser Online Wettkampf steht weltweit jedem offen. Vom 10. Okt. 2019 bis zum 11. Nov. 2019 werden die Sportler ein Workout absolvieren, das von CrossFit, Inc. als Test für Ausdauer, Kraft, Flexibilität, Leistung, Koordination, Beweglichkeit, Balance und Genauigkeit konzipiert wurde.

Nach Abschluss der Open werden die besten 20 Sportler weltweit sowie jeweils der und die erste aus jedem teilnehmenden Land Einladungen für die Reebok CrossFit Games 2020 erhalten. Im Anschluss an die Open gibt es für die besten Sportler der Altersgruppen von 14 bis 17 und 35 bis über 60 Jahren eine zweite Online-Ausscheidung, bei der sie einen Platz im Finale für ihre jeweilige Altersgruppe gewinnen können. Außerhalb dieser beiden Online-Ausscheidungen besteht die einzige Möglichkeit für einen Sportler, sich einen Platz im Finale zu sichern, darin, eines der 28 Sanctionals zu gewinnen (CrossFit-Wettkämpfe, die jeweils einzeln unterhalten und betrieben werden).

Landesmeister der CrossFit Games Open

In der Saison 2020 wird CrossFit, Inc. zum zweiten Mal dem bestplatzierten Mann und der bestplatzierten Frau in jedem teilnehmenden Land weltweit jeweils die Gelegenheit bieten, bei den CrossFit Games gegeneinander anzutreten.

Im Jahr 2019 kürte CrossFit insgesamt 232 Landesmeister, die aus 123 verschiedenen Ländern kamen. Am Donnerstag, den 1. Aug. 2019, dem ersten Tag des Wettkampfes in Madison, Wisconsin, traten 143 Männer und 117 Frauen aus 114 Ländern an. Dies war die vielfältigste Gruppe von Sportlern, die je an den CrossFit Games teilgenommen hat.

Von Afghanistan bis Belgien, Ägypten bis Estland, Kosovo bis Kuwait bei der Ausscheidung zum nationalen Champion der Open erhalten Sportler aus Ländern, in denen CrossFit erst in den Kinderschuhen steckt, die Gelegenheit, die Sportart weiterzuentwickeln und ihre Länder auf einer internationalen Bühne zu vertreten.

Es gibt praktisch keine Einstiegshürden jeder Sportler und jede Sportlerin, der oder die ihr Land bei den Reebok CrossFit Games 2020 vertreten will, kann teilnehmen. Ein Profistatus oder die Zugehörigkeit zu einem Sportverband sind nicht nötig und stellen auch kein Kriterium für eine Bevorzugung dar. Die Sportler müssen nur Folgendes tun:

Sich zu den Open anmelden. Alle fünf Open-Workouts so wie im Regelwerk der Open vorgeschrieben absolvieren und auf Video aufnehmen. Ergebnisse an games.crossfit.com schicken.

Die Sieger werden benachrichtigt, nachdem nach Abschluss der Open die Bestenliste aufgestellt und die Staatsangehörigkeit verifiziert wurde.

Über CrossFit, Inc.

CrossFit, Inc. ist der Entwickler und Anbieter des Fitnessprogramms CrossFit und ein anerkannter weltweiter Marktführer im Bereich der funktionalen Fitness. Die markengeschützten Workouts von CrossFit wurden begründet von Greg Glassman und auf den Grundlagen von ständig variierenden, funktionalen Bewegungen bei hoher Intensität, sowie von der Bildung eines gemeinschlaftlichen Wettbewerbs entwickelt. Sie steigern Kraft und Fitness und fördern gleichzeitig Gemeinschaft und Teamgeist in jedem der über 15.000 beteiligten Gyms in CrossFits globalem Netzwerk. CrossFit, Inc. ist ein führender akkreditierter Aussteller von Zertifikaten für Fachleute für Konditionstraining weltweit und bietet zusätzlich zu seinem Hauptlehrplan auch spezialisierte Zertifikatsprogramme an. Bei den Gesundheitsinitiativen von CrossFit, Inc. geht es um Untersuchungen der Übel der modernen Medizin und des absichtlichen Missbrauchs des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Naturwissenschaften. CrossFit, Inc. hat die CrossFit Games ins Leben gerufen und veranstaltet sie. Bei diesem jährlich stattfindenden Wettkampf treten Elitesportler gegeneinander an, um den Titel des oder der Fittesten der Erde zu erhalten (Fittest on Earth). Mehr erfahren Sie auf www.CrossFit.com, Games.CrossFit.com, oder http://www.youtube.com/CrossFitHQ.

CrossFit, Forging Elite Fitness, The Sport of Fitness und Fittest on Earth sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von CrossFit, Inc.

