Das Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica wird am 14. Oktober seine Eröffnung feiern und die Anbindung an die Insel zunächst durch Lufttransfer von den nahegelegenen Inseln Antigua und Guadeloupe ausweiten. Zusätzliches Inselinventar wird in naher Zukunft verkündet werden.



Portsmouth, Dominica (ots/PRNewswire) - Abseits vom Massentourismus ist die idyllische, unberührte Insel Dominica das bestgehütete Geheimnis der Karibik. Die "Insel der Natur" zieht Taucher, Schnorchler und Naturliebhaber aus aller Welt an sowie Personen, die sich einfach eine Pause vom hektischen Alltag gönnen möchten. Dieses unberührte Paradies zu erreichen ist jetzt einfacher denn je, dank eines neuen Flugservices zwischen Inseln, der exklusiv Gästen des mit Spannung erwarteten Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica zur Verfügung steht.



Das Fünf-Sterne-Resort, das am 14. Oktober 2019 seine Eröffnung feiern wird und über 151 Zimmer verfügt, lädt Reisende ein, all das zu entdecken, was Dominica zu bieten hat, ohne auf Komfort oder Bequemlichkeit verzichten zu müssen. Gäste können zurzeit zwischen zwei Abflughäfen in der Karibik auswählen: Antigua und Guadeloupe. Die Passagiere werden an Bord von einem der 10-sitzigen Beechcraft King Air 200 von Tropical Aviation willkommen geheißen. Der kurze, bequeme Flug nach Dominica wird fotowürdige Ausblicke im niedrigen Fug bieten und die Gäste luxuriös und stilvoll ans Ziel bringen. Ein privater Transfer im SUV mit erstklassigem Tür-zu-Tür-Service rundet die Anreise ab.



Der Hin- und Rückflug zwischen den Inseln kostet 250 USD pro Person oder 500 USD pro Paar. Privater SUV-Transfer steht gegen einen Aufschlag zur Verfügung. Zimmerpreise ab 370 USD/Übernachtung. Weitere Informationen oder Reservierungen: www.kempinski.com/Dominica/Cabrits.



Informationen zum Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica: Das Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica liegt in der Douglas Bay auf der nordwestlichen Seite der Insel und bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Karibische Meer sowie einen einfachen Zugang zu den unzähligen Wasserfällen, natürlichen heißen Quellen und 365 Flüssen - einer für jeden Tag des Jahres - der Insel. Alle 151 Zimmer, Suiten, Duplexeinheiten und Villen sind luxuriös ausgestattet. Zu den Merkmalen des Resorts gehören drei unverwechselbare Restaurants für die lokale und internationale Küche, einschließlich Farm-to-Table- und Sea-to-Table-Dining, ein 1.670 qm großes Spa, vier Pools, sechs Strandkabinen, moderne Fitnessanlagen, zwei Tennisplätze, ein Kinderclub und ein umfassendes Angebot an Wassersportarten. Über 740 qm Veranstaltungsflächen, darunter drei Besprechungsräume, ein Sitzungssaal und ein Amphitheater im Freien, bieten Möglichkeiten für Exekutiv-Retreats, Hochzeiten und Feiern jeglicher Art.



kempinski.com/dominica

kempinski.com/press

