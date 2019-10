Brampton, Ontario (ots/PRNewswire) - - CannabCo Pharmaceutical Corp. (CannabCo), ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Brampton, Ontario, freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass man aufgrund des überwältigenden Interesses an der Einführung der PURECANN-Technologie sowohl die Produktion als auch das Produktangebot zu erweitern beabsichtigt. Vor weniger als einem Monat stellte CannabCo PURECANN vor, die Technologie, die der Herstellung von Odourless Cannabis, einer globalen Cannabis-Neuheit, zugrunde liegt; PURECANN hat damit offensichtlich ein neues Marktsegment in der Branche geschaffen.



Ursprünglich für den medizinischen Markt entwickelt und als "PURECANN" bezeichnet, wurde die Technologie dazu entwickelt, um einen Großteil der Unannehmlichkeiten des Rauchens von Cannabis zu beseitigen, ohne dabei anderweitige Abstriche in Kauf nehmen zu müssen. "Seit dieser Bekanntmachung ist die Resonanz überwältigend", sagte Präsident und CEO Mark Pellicane. "Bereits innerhalb weniger Stunden nach der Ankündigung sahen wir uns mit Anfragen aus der Öffentlichkeit regelrecht überflutet."



Es gibt zahlreiche Produkte, die den Cannabisgeruch sowohl während des Produktionsprozesses als auch danach unter Kontrolle bringen sollen. "Niemand dachte daran, den Geruch gleich direkt an der Quelle einzudämmen", so Pellicane. "Und genau das ist uns mit der Entwicklung von PURECANN gelungen."



CannabCo wurde mittlerweile in mehreren Live-Interviews und Presseberichten vorgestellt, die sich sowohl spezifisch auf Cannabis als auch auf nicht verwandte Marktsegmente beziehen, wie etwa kleinere Heim- und Handwerksbetriebe. "Vertreter der unterschiedlichsten Marktsegmente möchten die Auswirkungen dieser Technologie auf den sozialen und den wirtschaftlichen Bereich besser verstehen", sagte Pellicane. "In praktisch allen Fällen war das zentrale Thema die Beseitigung des Cannabisgeruchs und die damit einhergehenden positiven Aspekte." Pellicane führt weiter aus, dass das Unternehmen ein völlig neues Marktsegment geschaffen hat, das sich mit genau jenem Thema befasst, das einige als das grundlegende Problem rund um den Cannabiskonsum betrachten: den Geruch.



"Es steht außer Frage, dass es eine große Nachfrage nach geruchsneutralen Produkten gibt, die den Standard im Zuge der herkömmlichen Verbrennung von Trockenknospen verbessern", sagte Mark Novak, COO von CannabCo. "Wir erforschen derzeit zahlreiche Produkte, bei deren Herstellung PURECANN als Basistechnologie genutzt wird."



CannabCo befindet sich derzeit in der Phase der Kapitalbeschaffung, die über eine interne, direkte Privatplatzierung erfolgen soll. Das Unternehmen errichtet gegenwärtig seine Pilotanlage in Brampton, Ontario, und hat von Health Canada mit der Cannabis-Lizenz die Bestätigung zur Betriebsbereitschaft ("Confirmation of Readiness") erhalten.



CannabCo strebt ferner im 1. bzw. 2. Quartal 2020 eine Notierung an der kanadischen Börse an und das Management hat zu diesem Zweck bereits eine entsprechende juristische Rechtsberatung beauftragt. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit MNP für Auditzwecke zusammen.



Informationen zu PURECANN



PURECANN ist eine Technologie, die exklusiv von CannabCo für die Herstellung von Odourless Cannabis genutzt wird. Das Verfahren ist EU-GMP-konform und wurde entwickelt, um Cannabis-Produkte herzustellen, die folgende Eigenschaften aufweisen:



- Praktisch geruchsneutral während der Lagerung im getrockneten

Zustand

- Stark reduzierter Cannabisgeruch (praktisch nicht nachweisbar)

während der Verbrennung

- Reduzierte Schärfe, was zu einem angenehmen Raucherlebnis führt

- Kann dazu verwendet werden, um ein echtes "Connoisseur"-Produkt für

ein einzigartiges Marktsegment zu produzieren

- Reduziertes Unwohlsein/Schweregefühl nach dem Konsum von Cannabis

am "Tag danach" Nach der Lizenzerteilung durch Health Canada verfügt das Unternehmen CannabCo nun über die exklusiven Rechte für den Einsatz dieser neuen Technologie an seinem kanadischen Produktionsstandort.



Informationen zu CannabCo Pharmaceutical Corp.



CannabCo Pharmaceutical Corp. ist ein kanadisches Full-Service-Unternehmen mit Sitz in Brampton, Ontario. Das Unternehmen erhielt von Health Canada die "Confirmation of Readiness" und ist damit ein lizenzierter Hersteller. Die Pilotanlage des Unternehmens befindet sich im Raum Brampton und wird derzeit ausgebaut. Das Unternehmen beabsichtigt, für den Anbau der Pflanzen eine verbesserte Technologie namens PHOENIX einzusetzen, die, im Vergleich zu herkömmlichen Anbaumethoden, hohe Produktivität und deutlich niedrigere Kosten pro Gramm verspricht. Das Unternehmen plant, nach Fertigstellung seiner Brampton-Anlage Initiativen zur Extraktion zu starten und in den Markt für Öle, Extrakte und Verbrauchsmaterialien einzusteigen. Die Anlage folgt den GMP-Normen der EU und qualifiziert sich damit für den Zugang zu einem noch ungesättigten, globalen Pharmamarkt.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält nach den Begriffsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen". Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können demnach zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich an Begriffen wie "davon ausgehen", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "werden", "sollten", "erwarten", "fortsetzen", "schätzen", "vorhersagen" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von denjenigen abweichen, die mit diesen Aussagen beschrieben werden. CannabCo steht hinter den Aussagen, die in den zukunftsgerichteten Statements in der vorliegenden Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht werden, kann jedoch nicht zusichern, dass sich solche Aussagen in der Zukunft auch tatsächlich als richtig erweisen werden. Zukünftige Ereignisse und Ergebnisse können wesentlich von denjenigen abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargelegt werden bzw. die den damit verbundenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen. Kommentare und Aussagen zu PHOENIX und PURECANN basieren ausschließlich auf Ansichten und Meinungen des Managements sowie auf den Angaben dritter Parteien, die CannabCo von Branchenexperten zur Verfügung gestellt wurden.



Phillip Chen, Leiter der Geschäftsentwicklung, CannabCo Pharmaceutical Corp., +1 (905) 771-8576 x 231; info@cannabco.ca, www.cannabco.ca



Original-Content von: Cannabco Pharmaceutical Corp, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136870/4396939