Disney+ geht in den USA bald an den Start. Dafür brauchen Nutzer entweder einen Smart TV, der den Dienst unterstützt, oder einen Adapter. Beliebt ist hierbei der FireTV-Stick von Amazon. Doch noch ist unklar, ob Disney+ auf dem FireTV-Stick unterstützt wird.? Disney+ startet im November in den USA? Noch ist unklar, ob FireTV Disneys Streaming-Dienst unterstützt ? Streit über Werbeinnahmen entzweit Amazon und DisneyFilme und Serien zu streamen und an einem verregneten Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...