Der klassische Gang an die Börse ist nicht nach dem Geschmack von Bill Gurley. Er zeigt sich immer vehementer von Direct Listings überzeugt und bezeichnet IPOs als "schlechten Witz" für das Silicon Valley.? IPO-Prozess in der Kritik durch Bill Gurley ? Direct Listing schont das Kapital ? Direktnotierungen stehen vor ProblematikInitial Public Offerings - kurz IPOs - sind der klassische Weg von Konzernen an die Börse. Neue Aktien werden der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten - im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...