Der Winter rückt immer näher. Ist Ihr Unternehmen auf die Saison 2019/2020 vorbereitet? Schlechtwetterperioden können dramatische und vielfältige Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftszweige in Europa haben. Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse von globalen Wetterexperten, indem Sie sich für das Winter Outlook Webinar (Webinar zum Thema Wetterausblick für den Winter) der MeteoGroup anmelden. Die Veranstaltung findet am 17. Oktober um 16:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr UTC) statt.

Die 30-minütige Session ist auf verschiedene Branchen wie Verkehr, Versorgungsunternehmen, Energie, Versicherungen, Landwirtschaft und Einzelhandel zugeschnitten und beinhaltet eine langfristige Winterprognose mit saisonalen und subsaisonalen Bandbreitenprognosen, die für die Vorhersage von Wetterextremen entscheidend sind.

Die Meteorologen von MeteoGroup und World Climate Service werden über aktuelle Faktoren mit Einfluss auf die Prognose, aufkommende Wetterveränderungen und die Auswirkungen der aktuellen Klimaänderungen auf das Wetter diskutieren. Die Teilnehmer werden außerdem Zeit haben, mit Branchenexperten zu sprechen und sie können spezifische wetterbezogene Fragen stellen. Zur Anmeldung gehen Sie auf MeteoGroup Winter Outlook Webinar.

MeteoGroup, die globale Wetterbehörde, kombiniert präzise Wissenschaft mit fortschrittlicher Technologie und lokale Expertise mit globaler Reichweite. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 12 Ländern mit 9 Wetterräumen in 8 dieser Länder. Die MeteoGroup bietet Wetterexpertise und Unterstützung für verschiedene Branchen wie Verkehr, Energie, Versorgungsunternehmen, Einzelhandel, Landwirtschaft und Versicherungen. Mit den umsatzstarken Wetter-Apps WeatherPro und MeteoEarth sowie zahlreichen Wetter-Websites bringt das Unternehmen Wetter-Expertise in die Hände der Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter www.meteogroup.com.

