Das Unternehmen Maplan präsentiert ein ganzes Bündel an Maßnahmen und Einrichtungen zur Aufrüstung bestehender Anlagen. Dazu zählt der kostengünstige Austausch der Maschinensteuerung ebenso, wie die Nachrüstung von Automatisierungseinrichtungen und Energieverbrauchsanzeigen. Auf dem Messestand wird ein breites Spektrum an Steuerungs- und Überwachungseinrichtungen präsentiert werden, wie die Nachrüstversion der aktuellen C.600 web-Steuerung mit der Typenbezeichnung X.6 web, die an Maplan-Maschinen ab der Steuerungsgeneration 4 (= ab Bj. 1995) in nur drei Arbeitstagen nachgerüstet werden kann und sie Webanbindungsfähig macht, bzw. die Anbindung an ein Firmennetzwerk ermöglicht.

Automatisierte Horizontalmaschine für die Großserienproduktion

Eines der beiden Maschinenexponate steht repräsentativ für die neu überarbeiteten Horizontalmaschinen-Baureihe, die ab der K-Messe unter der Baureihenbezeichnung Rapid+ im Schließkraftbereich von 2.000 bis 4.000 kN verfügbar sein wird. Es ist die Raprid+ 700 Duale / 300 (3.000 kN Schließkraft) mit ...

