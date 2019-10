beqom,Anbieter einer Cloud-basierten Total Compensation Management Lösung, hat die Veröffentlichung von Version 9.2 angekündigt, die über wichtige neue Funktionen verfügt, die eine ganzheitliche Verwaltung der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ermöglichen, sowie bahnbrechenden Tools für Manager, mit denen das Vergütungsbudget in Echtzeit zugewiesen werden kann. So können Unternehmen ihre Vergütungspakete präzise verwalten, die Anforderungen einer globalen Belegschaft mit mehreren Generationen erfüllen und Unternehmensziele erreichen.

Diese Version ist ein wichtiger Schritt vorwärts, um die beqom-Plattform für die Gesamtvergütung von der eingeschränkten Vergütungsfunktionalität in HRIS oder der Talentsuite-Software zu unterscheiden ", sagt Claudio Carnovali, Produktmanager von beqom. "Mit dieser Version etablieren wir beqom als Plattform, die unseren Kunden die vollständige Kontrolle über ihre gesamten Vergütungskosten und -prozesse gibt, damit sie optimale Vergütungs-Strategien implementieren können, um neue Talente zu gewinnen, zu halten und zu motivieren und gleichzeitig die Kosten zu steuern.

Der innovative neue Individual Compensation Planner in der Version 9.2 ist in der Branche als Tool für die Personalverwaltung und für Führungskräfte einzigartig, da er eine umfassende Übersicht über die Gesamtentlohnung der Mitarbeiter mit sämtlichen Vergütungselementen bietet. Durch die Analysierung des aktuellen Bonuspakets des einzelnen Mitarbeiters, im Kontext der Bonushistorie und der jeweiligen Branchen-Benchmarks, können informierte Entscheidungen über eine ideale Honorierung getroffen werden. Diese Funktion ergänzt beqoms bestehenden prozessgetriebenen Ansatz zur Verwaltung der unterschiedlichen Vergütungselemente wie Gehalt, Bonus, Langzeit-Incentives und Vertriebs-Incentives im Unternehmen.

"Die Funktion "Individual Compensation Planner" kann in allen Branchen eingesetzt werden, ist jedoch ein grundlegende Veränderung für unsere Finanzdienstleistungskunden", erklärt Vismay Gada, Global Head of FSI und Customer Success bei beqom. "Während unser Prozess-Grid es Managern ermöglicht, die Vergütung für ein Team anzuzeigen und zu verwalten, gibt der individuelle Vergütungsplan einem Manager die Möglichkeit, sich eingehender mit einer Person zu befassen und Zielpakete zu empfehlen, mehrere Ergebnisse zu modellieren und dabei so viele aktuelle und historische Referenzdaten wie möglich anzuzeigen. Diese Kontrolle hat es in der Vergangenheit einfach nicht gegeben und hilft Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor und in jeder Branche -, ihre Top Performer zu halten und zu motivieren.

In dieser Version ist auch eine neue Budgetierungsfunktion enthalten, mit der Manager ihren Teams Vergütungspools zuweisen können, indem sie in Echtzeit einen Überblick über ihr Vergütungsbudget als auch ihre Entscheidungen erhalten, sodass Prozesse wie Leistungssteigerungen und Bonusgewinne mit Sicherheit innerhalb des Budgets bleiben.

