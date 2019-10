The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0419041584 ST.GALL.KTBK 19/41 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0419041634 RZD CAPITAL 19/28 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB7297 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB73A5 BAY.LDSBK.IS. 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB73C1 BAY.LDSBK.IS.19/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB73F4 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB73L2 BAY.LDSBK.IS. 19/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMU3 DZ BANK CLN E.9789 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMX7 DZ BANK CLN E.9792 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMY5 DZ BANK CLN E.9793 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMZ2 DZ BANK CLN E.9794 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB36A9 LB.HESS.THR.CARRARA10E/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB36B7 LB.HESS.THR.CARRARA10F/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB36C5 LB.HESS.THR.CARRARA10G/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013452893 TIKEHAU CAP. 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013453040 ALSTOM 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013453172 AXA HOME L. 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US713448EP96 PEPSICO 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA XS2052175176 UNITED TRUST 19/30 FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA XS2063659945 SANTANDER CONS. MTN 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2065555562 BK IRELAND 19/29 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA PJ2N XFRA CA53272L1031 LIMINAL BIOSCIENCES EQ00 EQU EUR N

CA 1VRA XFRA FR0013447729 VERALLIA SA (PROM.)EO3,38 EQ00 EQU EUR Y

CA 8C11 XFRA KYG234201138 COMTEC SOLAR SYS HD -,004 EQ00 EQU EUR N