FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BRZ XFRA SE0011116508 BEIJER REF AB B 0.137 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.485 EUR

PTOG XFRA TH0646010Z18 PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 0.027 EUR

NEB XFRA SE0012116390 NORDIC ENTER.GRP B 0.298 EUR

SOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.049 EUR

HRZA XFRA SE0001662222 HUSQVARNA NAM. A SK 100 0.137 EUR