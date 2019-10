FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.457 EUR

13J XFRA HK0000204385 JINMAO HO.A.J.C.H.I.M.UTS 0.019 EUR

TTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.155 EUR

RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.328 EUR

O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.200 EUR

M2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.874 EUR

FPMB XFRA US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. 0.046 EUR

BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.191 EUR

BBVA XFRA US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 0.100 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.410 EUR

ABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.291 EUR

BOY XFRA ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 0.100 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.068 EUR

C15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.082 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR

HVP XFRA BMG4600H1016 HOPSON DEV. HLDGS HD-,10 0.012 EUR

TNR XFRA AU000000TBR5 TRIBUNE RESOURCES LTD. 0.123 EUR

MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.018 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.054 EUR

4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.974 EUR

AL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.109 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.155 EUR

SOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.911 EUR

R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.009 EUR

T2V1 XFRA DK0060636678 TRYG AS NAM. DK 5 0.228 EUR

CHY XFRA DK0060055861 CHEMOMETEC AS DK 1 0.402 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR

2ZI XFRA US2689481065 EAGLE BANCORP INC. DL-,01 0.200 EUR

EOB XFRA US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01 0.046 EUR

MA2 XFRA AU000000MAH3 MACMAHON HLDGS LTD 0.003 EUR